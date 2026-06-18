Stefon Diggs erwägt Rückkehr nach Washington

Nach seiner Entlassung bei den Buffalo Bills erwägt Wide Receiver Stefon Diggs eine Rückkehr in seine Heimatregion, wo die Washington Commanders Bedarf an einem erfahrenen Passempfänger haben. Der 32-Jährige spricht über die vielen Fans in seiner Heimat und die besondere Bedeutung, für die Stadt zu spielen, in der er aufgewachsen ist.

Für den erfahrenen Wide Receiver Stefon Diggs ergeben sich nach seiner Entlassung bei den Buffalo Bills neue sportliche Perspektiven. Der 32-Jährige hat die Möglichkeit, vor Beginn des Trainingslagers ein neues Team zu finden.

Besonders in Washington besteht neben Terry McLaurin definitiv Bedarf an einem weiteren Receiver. Diggs, der in unmittelbarer Nähe von Washington geboren wurde, hat viele Fans in seiner Heimat. In einem Interview erklärte er: "Mir war nie bewusst, wie viele Fans es daheim gibt, bis ich Free Agent wurde und die Leute fragten: 'Kommst du wieder nach Hause?

'". Der Spieler scheint eine starke Verbindung zu seiner Region zu haben: "Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht.

" Diese Verbindung lässt ihn auch offen für eine Rückkehr nach Washington sein: "Es gibt viele Hoffnungen. Wir sind gerade dabei, das zu klären und einige Dinge durchzudenken. Ein kleiner Teil von mir dachte tatsächlich: 'Verdammt, es wäre toll, nach Hause zu kommen und vor den Fans zu spielen, vor denen ich als junger Teenager im College gespielt habe, und einfach etwas für die Stadt zu tun'", so Diggs. Er betonte: "Das wäre definitiv ein besonderer Moment.

Hoffentlich klappt alles. Wir werden sehen, wie es läuft, aber im Moment bin ich offen für alles". Somit steht eine mögliche Rückkehr in die Region seiner Jugend im Raum, was für den Spieler eine emotionale und sportliche Chance darstellen könnte





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