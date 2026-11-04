Stehen oder Sitzen beim Pinkeln: Urologe Dr. Tobias Jäger gibt klare Empfehlung

Urologe Dr. Tobias Jäger empfiehlt Männern das Stehen. Studienlage ist widersprüchlich. Wer hat recht? Fakten zu Prostata und Blasenentleerung.

Die Frage, ob Männer nun stehen oder sitzen sollten, um zu urinieren, sorgt seit Langem für Diskussionen in der medizinischen Gemeinschaft und unter Betroffenen. Dr. Tobias Jäger, ein erfahrener Urologe mit einer Praxis in Essen, hat sich nun klar positioniert. Er empfiehlt Männern ausdrücklich, auch im fortgeschrittenen Alter so weit wie möglich in stehender Position zu urinieren. Diese Haltung soll nach seiner Einschätzung dazu beitragen, die Blase effektiver zu entleeren und dabei störende Restharnmengen zu minimieren.

Empfehlung des Urologen Dr. Tobias Jäger

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V. begründet seine Empfehlung mit den Risiken, die mit einem unvollständig entleerten Harnblaseninhalt verbunden sind. Wenn regelmäßig Resturin in der Blase verbleibt, steigt das Risiko für Harnwegsinfekte und die Bildung von Blasensteinen signifikant an. Daher ist es wichtig, diesen Aspekt nicht auf die lange Bank zu schieben. Dr. Tobias Jäger rät zudem dazu, ab 45 Jahren den PSA-Blutwert bestimmen zu lassen. Dieser Wert dient später als wichtiger Vergleich, um auffällige Veränderungen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

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Studienlage zur Blasenfunktion

Doch ist die Antwort auf die Frage nach der gesünderen Haltung wirklich so einfach? Die aktuelle Forschungslage zeigt ein differenzierteres Bild. Eine Studie aus Kolumbien untersuchte das Thema am 18. bis 39-jährigen Mann. In dieser Studie urinieren 52 gesunde Männer in beiden Positionen. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass die Haltung bei gesunden Männern kaum einen Unterschied macht. Der Urinstrahl und die Urinmenge blieben in beiden Fällen nahezu gleich. Lediglich im Stehen dauerte es etwas länger, bis der Urinstrahl seine höchste Geschwindigkeit erreichte.

Anders sieht die Situation möglicherweise bei Männern aus, die unter einer vergrößerten Prostata leiden. Bei dieser Patientengruppe kann es passieren, dass sich die Blase beim Pinkeln nicht vollständig entleert. Der zurückbleibende Urin kann auf Dauer das Risiko für Harnwegsinfekte und Blasensteine erhöhen. Eine Studie aus dem Jahr 2020 mit 194 Männern deutete darauf hin, dass es für Betroffene besser sein könnte, im Stehen zu pinkeln. Dabei floss der Urin schneller und es blieb weniger davon in der Blase zurück.

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Gegensätzliche Ergebnisse älterer Forschung

Im Widerspruch zu diesen neueren Erkenntnissen stehen jedoch Ergebnisse aus früheren Analysen. Eine Auswertung von elf Studien, die im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, kam zu einem gegenteiligen Ergebnis. In dieser Meta-Analyse stellten die Forscher fest, dass Männer mit Beschwerden beim Wasserlassen ihre Blase im Sitzen besser entleeren konnten. Im Durchschnitt blieben dabei rund 25 Milliliter weniger Urin zurück. Diese Daten lassen vermuten, dass die sitzende Position für Männer mit bestehenden Schwierigkeiten vorteilhaft sein kann.

Da die bisherigen Studien keine einheitliche und eindeutige Empfehlung zulassen, bleibt die Entscheidung individuell. Für gesunde Männer ohne Beschwerden spielt die Haltung beim Pinkeln laut der neueren kolumbianischen Studie kaum eine Rolle. Sie können selbst entscheiden, ob sie lieber sitzen oder stehen. Bei Problemen mit der Blasenentleerung oder der Prostata sollte jedoch ärztlicher Rat eingeholt werden, um die individuell beste Lösung für die Gesundheit zu finden.

Praxisempfehlungen für Betroffene

Es bleibt festzuhalten, dass die Wahl der Körperhaltung beim Urinieren individuell unterschiedlich zu bewerten ist. Während Dr. Tobias Jäger das Stehen für die allgemeine Bevölkerung empfiehlt, zeigen ältere Daten, dass Sitzen bei Beschwerden helfen kann. Wer regelmäßig Resturin bemerkt oder unter Harnwegsinfekten leidet, sollte diese Fakten mit seinem Urologen besprechen. Eine frühzeitige Überprüfung des PSA-Werts ab dem 45. Lebensjahr ist dabei ein wichtiger Baustein für die Prävention von Prostatabeschwerden.