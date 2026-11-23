Für Haakon und Mette-Marit hat sich zuletzt vieles verändert. Doch damit könnte noch längst nicht Schluss sein. Jetzt spricht der König darüber, wie es für die beiden weitergeht.

Und auch für König Haakon und Königin Mette-Marit könnte die nächste Veränderung bevorstehen: Seit mehr als 20 Jahren leben die beiden auf Gut Skaugum – doch wie lange noch?

Jetzt äußert sich Haakon selbst zu einem möglichen Umzug. Bei einem Termin am Donnerstag wird Haakon genau darauf angesprochen – und lässt zumindest durchblicken, dass Skaugum nicht für immer sein Zuhause bleiben dürfte. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens besucht Haakon das Fontenehuset Asker, nur wenige Kilometer von Skaugum entfernt.

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Nach dem offiziellen Termin wollen Journalisten von ihm wissen, wie lange er und Mette-Marit noch auf dem Anwesen leben werden. Einen konkreten Termin für einen möglichen Auszug nennt Haakon damit nicht. Auch der norwegische Hof hat bislang nicht bekannt gegeben, wann das Königspaar Skaugum verlassen könnte. Klar ist aber: Mit Haakons Thronbesteigung haben sich die Vorzeichen geändert.

Skaugum ist traditionell eng mit dem norwegischen Thronfolger verbunden. Haakon und Mette-Marit leben dort seit 2003. Als König und Königin könnten die beiden langfristig allerdings ins Königliche Schloss in Oslo ziehen. Dass sie sich damit Zeit lassen, wäre in Norwegen keineswegs ungewöhnlich.

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Auch Haakons Vorgänger zogen nach ihrer Thronbesteigung nicht sofort um. König Olav blieb noch elf Jahre auf Skaugum, Haakons Elternsogar rund zehn Jahre. Heißt: Nur weil Haakon inzwischen König ist, müssen bei ihm und Mette-Marit noch lange keine Umzugskartons vor der Tür stehen. Als frühestmöglicher Zeitpunkt wurde bereits 2027 ins Spiel gebracht.

Galerie: Ein Blick durchs Schlüsselloch! So wohnen Haakon und Mette-Marit auf SkaugumFest steht dagegen: Hinter Haakon und Mette-Marit liegen bewegende Monate. Nach dem Tod von König Harald Ende August übernahm Haakon den norwegischen Thron und damit zahlreiche neue Aufgaben. Haakon stemmt deshalb viele Verpflichtungen ohne seine Frau an seiner Seite.

Unterstützung bekommt er unter anderem von Tochter Ingrid Alexandra, die bereits bei mehreren repräsentativen Terminen an seiner Seite zu sehen war. Ein Umzug dürfte für das Königspaar deshalb aktuell wohl kaum ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.