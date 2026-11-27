JPMorgan erwartet eine Erholung bei KI-Aktien. Doch die Strategen warnen: 2027 könnte eine neue Abwärtsbewegung an den Börsen drohen. JPMorgan erwartet eine...

Die Talfahrt bei KI-Aktien könnte bald vorbei sein. Doch Anleger sollten sich laut JPMorgan nicht zu früh freuen. Die Strategen der US-Bank rechnen zwar zunächst mit einer Erholung an den Börsen.

Für 2027 zeichnen sie allerdings ein deutlich düstereres Bild. Khuram Chaudhry, Leiter der europäischen quantitativen Aktienstrategie bei JPMorgan, und sein Team sehen Parallelen zu früheren Börsenkrisen. Sie stützen ihre Einschätzung auf ein Modell mit drei Phasen: Absturz, Erholung und anschließender schleichender Rückgang. Dieses Muster zeigte sich bereits während der Dotcom-Blase, der globalen Finanzkrise, der Corona-Pandemie und dem Zinsschock von 2022.

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Historisch dauere ein solcher Prozess im Durchschnitt rund 18 Monate. Der jüngste Ausverkauf bei Momentum-Aktien könnte demnach die erste Phase markieren. Eine Erholung dürfte bald folgen, schreiben die Strategen. Dafür gab es bereits am Freitag erste Anzeichen: Die US-Aktien-Futures legten zu, während derWeder die Gewinnschätzungen der Analysten noch die Einkaufsmanagerindizes rechtfertigen aus Sicht der Experten einen derart starken Abschwung.