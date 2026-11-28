Der renommierte Steidl-Verlag in Göttingen steckt erneut in einer Krise. Seit dem 19. November ordnet das Amtsgericht Sicherungsmaßnahmen an, während Mitarbeiter unentgeltlich arbeiten und wichtige Rechte wie die von Günter Grass drohen.

Der weltbekannte Steidl Verlag hat seine finanzielle Stabilität erneut verloren. Seit dem 19. November verfügt das Amtsgericht Göttingen über Sicherungsmaßnahmen für die Vermögensmasse der Steidl GmbH & Co. OHG. Diese gerichtliche Anordnung stellt die zweite Insolvenz maßnahme innerhalb weniger Monate dar und beendet die vorläufige Erholung, die das Traditionsunternehmen im Juli kurzfristig erlebt hatte. Die Richter ordneten die Einschränkungen zu einem Zeitpunkt an, als die Geschäftsführung noch auf internationale Investoren gehofft hatte.

Gerichtliche Maßnahmen und wirtschaftliche Auslöser

Die jüngste Entscheidung des Gerichts basiert auf neuen Anträgen, die konkrete Zahlungsunfähigkeit oder drohende Illiquidität vermuten lassen. Im Juli hatte das Amtsgericht Göttingen die vorherigen Sicherungsmaßnahmen aufgehoben, da die offenen Forderungen als beglichen galten. Damals äußerten Verleger Gerhard Steidl und sein Anwalt Hasso Werk große Zuversicht, ein neues Investorenprofil für das Unternehmen zu finden. Nun ist dieser Optimismus zunichtegemacht, da die wirtschaftlichen Probleme weiter bestanden oder sich sogar verschärft haben. Details zum spezifischen Auslöser für diesen neuen Insolvenzantrag bleiben zunächst offen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Daniel Goth hat sich auf eine entsprechende Anfrage von BILD nicht zu den genauen Hintergründen geäußert.

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Ungezahlte Löhne und juristische Auseinandersetzungen

Ein zentraler Faktor für die aktuelle Krise sind massive Rückstände bei den Personalkosten. Der Arbeitsrechtler Sascha John, der rund 20 Mitarbeiter des Verlags vertritt, berichtete bereits im Juli von etwa zwei Dutzend laufenden Verfahren gegen das Unternehmen. Diese Rechtsstreitigkeiten betreffen Netto-Lohnforderungen in hoher fünfstelliger Höhe. John erklärte damals, Gerhard Steidl wolle die Rückstände gegenüber den Beschäftigten schnellstmöglich ausgleichen, doch diese Zusage wurde nicht eingehalten. Derzeit zahlt der Verlag weiterhin einen Großteil seiner Belegschaft nicht, was zu einer Vertrauenskrise im Unternehmen geführt hat.

Bei vielen Beschäftigten haben sich die offenen Forderungen akkumuliert. Mehrere Mitarbeiter warten seit Monaten auf ihre Auszahlung, was zu erheblichen existenziellen Unsicherheiten führt. Die Ansprüche werden teils noch vor Gericht eingeklagt, teilweise sind sie bereits durch Urteile tituliert und befinden sich in der Zwangsvollstreckung. Dies zeigt, dass die finanzielle Lage des Verlags weit hinter den versprochenen Sanierungsmaßnahmen zurückgeblieben ist. Die Situation für die Arbeitnehmer hat sich durch die neue Insolvenzanzeige deutlich verschärft, da ihre Forderungen nun im Insolvenzverfahren behandelt werden müssen.

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Verlust von Günter Grass-Rechten und Prestigeverlust

Neben den inneren finanziellen Schwierigkeiten erleidet der Verlag auch einen bedeutenden externen Prestigeverlust. Seit 1993 besaß Steidl die weltweiten Verwertungsrechte am Werk des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass. Diese langjährige Zusammenarbeit ist nun angespannt. Die "Günter und Ute Grass Stiftung" kündigte an, die Kooperation wegen wiederholter Zahlungsrückstände des Verlags zu beenden. Dieser Schritt markiert ein Ende einer historischen Ära, die den Verlag international positioniert hat. Der Verlust dieser Rechte wird nicht nur das Ansehen schädigen, sondern auch wichtige Einnahmequellen abschneiden.

Die Bedeutung dieses Verlustes wird besonders deutlich, wenn man den Kalender betrachtet. Im Jahr 2027 jährt sich der Geburtstag von Günter Grass zum 100. Mal. Ein solches Jubiläumsjahr ist mit einer erwarteten Nachfrage nach seinen Publikationen verbunden, die durch das Wegbrechen der Verwertungsrechte für Steidl nicht mehr genutzt werden kann. Für den Verlag bedeutet dies den Verlust einer sicheren Einnahmequelle in einem Zeitraum, in dem hohe Nachfrage herrscht. Der Schritt der Stiftung ist eine direkte Konsequenz der Zahlungsunfähigkeit und unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Neustrukturierung.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und zukünftige Schritte

Die Ursachen für die Krise sind vielschichtig und reichen über die reine Insolvenz hinaus. Gerhard Steidl hatte im Sommer gegenüber BILD erklärt, dass gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, insbesondere für Papier, das Geschäft belasten. Gleichzeitig ist ein starker Einbruch des Exports zu verzeichnen, was die Umsatzzahlen weiter drückt. Der Verleger hatte zuvor Hoffnung auf hochwertige Firmenpublikationen und einen neuen Geldgeber gesetzt. Diese Strategien scheinen jedoch nicht den gewünschten Effekt erzielt zu haben, sodass die Insolvenz erneut eingeleitet werden musste.

BILD hat den Steidl Verlag um eine Stellungnahme gebeten, wie es mit dem Verlagsbetrieb weitergehen soll. Bisher hat der Verlag keine Antwort auf diese Anfrage gegeben. Die Situation bleibt ungewiss, da nicht klar ist, ob ein Investor gefunden werden kann, der das Lebenswerk von Gerhard Steidl fortführt. Das Amtsgericht Göttingen hat nun die Kontrolle übernommen, während das Unternehmen nach Wegen sucht, die geschäftliche Kontinuität zu gewährleisten. Die nächsten Schritte werden maßgeblich davon abhängen, wie schnell der Insolvenzverwalter Daniel Goth einen Sanierungsplan vorlegen kann, der sowohl Gläubiger als auch Mitarbeiter zufriedenstellt.