Der renommierte Steidl Verlag steht erneut vor dem Aus. Das Amtsgericht Göttingen hat am 19. November Sicherungsmaßnahmen angeordnet, nachdem Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt wurden.

Der weltbekannte Steidl Verlag steckt erneut in einer schweren existenziellen Krise. Das Amtsgericht Göttingen hat am 19. November beschlossen, Sicherungsmaßnahmen über das gesamte Vermögen der Steidl GmbH & Co. OHG anzuordnen. Die Richter fällten diesen Beschluss um 9.30 Uhr, was bedeutet, dass das Unternehmen aktuell nicht über seine Vermögenswerte verfügen kann.

Amtsgericht Göttingen ordnet Sicherungsmaßnahmen an

Diese Maßnahme ist eine direkte Wiederholung der Situation von vor wenigen Monaten. Am 19. November ordneten die Richter in Göttingen erneut Zwangsmaßnahmen an, nachdem das Verfahren bereits im Juli aufgehoben worden war. Damals hatte das Amtsgericht mitgeteilt, dass die offenen Forderungen beglichen wurden und die Insolvenz daher abgewendet sei. Die erneute Anordnung am 19. November zeigt jedoch, dass die finanzielle Lage des Traditionsverlags sich nicht nachhaltig stabilisiert hat.

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Unbezahlte Forderungen und Lohnrückstände

Die genauen Ursachen für den neuen Insolvenzantrag sind derzeit noch nicht vollständig öffentlich bekannt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Daniel Goth äußerte sich auf Anfrage nicht zu den spezifischen Hintergründen des aktuellen Verfahrens. Allerdings deuten frühere Berichte darauf hin, dass unbezahlte Sozialabgaben eine zentrale Rolle spielten. Bereits im Juli hatte der Arbeitsrechtler Sascha John, der rund zwanzig Mitarbeiter des Verlags vertrat, von etwa zwei Dutzend rechtlichen Verfahren gegen das Unternehmen berichtet.

Konflikte mit Mitarbeitern und Stiftung

Diese rechtlichen Auseinandersetzungen gingen laut John vor allem um Netto-Lohnforderungen in einer Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Sascha John erklärte gegenüber BILD, dass die Probleme für die Belegschaft nach wie vor bestehen. Der Verlag zahle weiterhin einen Großteil seiner Mitarbeiter nicht, wobei bei verschiedenen Beschäftigten mehrere offene Forderungen bestehen, die teils noch vor Gericht eingeklagt werden. Inzwischen musste der Verlag zudem einen wichtigen Teil seiner historischen Bedeutung abgeben, da die Günter und Ute Grass Stiftung die Zusammenarbeit im Mai 2026 beendete, was auf wiederholte Zahlungsrückstände zurückzuführen war.

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Finanzielle Einbußen durch Verlust wichtiger Rechte

Der Verlust der weltweiten Verwertungsrechte am Werk von Literaturnobelpreisträger Günter Grass ist ein schwerer Prestige- und finanzieller Verlust für den Verlag. Steidl hatte diese Rechte seit 1993 inne, doch die Beendigung der Zusammenarbeit bedeutet, dass wichtige Einnahmequellen wegfallen. Dies ist besonders in einem Jahr kritisch, in dem 2027 der 100. Geburtstag von Günter Grass gefeiert wird, was üblicherweise mit einer stark erhöhten Nachfrage nach dessen Werken einhergeht.

Gestiegene Kosten und ausbleibende Erholung

Verleger Gerhard Steidl hatte im Sommer gegenüber BILD bereits dargelegt, welche Faktoren dem Unternehmen zu schaffen machten. Gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, insbesondere für Papier, sowie ein eingebrochener Exportmarkt belasteten die Kassen des Unternehmens. Der 76-jährige Verleger hatte damals Hoffnung in hochwertige Firmenpublikationen und die Suche nach einem neuen internationalen Investor gesetzt, der sein Lebenswerk fortführen sollte, doch diese Maßnahmen haben die aktuelle Insolvenzsituation nicht abwenden können.