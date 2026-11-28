Das Amtsgericht Göttingen hat erneut Sicherungsmaßnahmen gegen den Steidl Verlag verhängt. Gründe sind offene Forderungen und Auszahlungen. Details zum Verfahren.

Der weltbekannte Steidl Verlag steht erneut vor existenziellen Schwierigkeiten. Das Amtsgericht Göttingen hat am 19. November um 9.30 Uhr Sicherungsmaßnahmen über das gesamte Vermögen der Steidl GmbH & Co. OHG angeordnet. Dies ist der zweite Insolvenz antrag innerhalb weniger Monate. Zuvor war das Verfahren im Juli bereits aufgehoben worden, als die offenen Forderungen als beglichen galten.

Gerichtliche Maßnahmen und Hintergrund

Richter ordneten die sofortigen Sicherungsmaßnahmen an, da die finanzielle Situation des Unternehmens als prekär eingestuft wurde. Im Juli hatte das Gericht noch signalisiert, dass die Zahlungen an Gläubiger wieder funktionierten. Jetzt muss der Verleger Gerhard Steidl erneut mit rechtlichen Schritten rechnen. Die Anordnung trifft das Traditionsunternehmen zu einem Zeitpunkt, in dem sich viele Akteure im Buchmarkt bewegen.

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Offene Forderungen und Lohnrückstände

Verantwortlich für die erneute Krise sind vor allem offene Forderungen. Der Arbeitsrechtler Sascha John vertritt rund 20 Mitarbeiter des Verlags. Er berichtete bereits im Juli von etwa zwei Dutzend Verfahren gegen das Unternehmen. Diese betreffen Netto-Lohnforderungen in einer Höhe von mehrere hunderttausend Euro. Gerhard Steidl hatte ursprünglich zugesagt, die Rückstände schnellstmöglich auszugleichen.

Scheitern an der Zahlungsmoral

Die Hoffnung auf eine schnelle Beruhigung der Lage hat sich nicht erfüllt. Der Anwalt Sascha John stellt nüchtern fest, dass der Verlag weiterhin einen Großteil seiner Mitarbeiter nicht bezahlt. Bei diversen Beschäftigten sind die Ansprüche offen. Diese werden teils noch vor Gericht eingeklagt, teilweise sind sie bereits durch Urteile tituliert und befinden sich in der Zwangsvollstreckung. Die Situation hat sich also nicht grundlegend verbessert.

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Verlust wichtiger Rechte und Prestige

Zusätzlich muss der Verlag ein wichtiges Stück Geschichte abgeben. Seit 1993 hatte Steidl die weltweiten Verwertungsrechte am Werk des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass. Die Günter und Ute Grass Stiftung hat die Zusammenarbeit im Mai 2026 beendet. Grund dafür waren wiederholte Zahlungsrückstände des Verlags. Dies geht mit wichtigen Einnahmequellen einher.

Zukunft und wirtschaftlicher Druck

Gerhard Steidl führt auch gestiegene Energie- und Rohstoffpreise an. Insbesondere der Preis für Papier sei stark gestiegen. Zudem sei der Export eingebrochen. Der Verleger hatte im Sommer auf hochwertige Firmenpublikationen und einen neuen Geldgeber gehofft. BILD hat den Steidl Verlag um Stellungnahme gebeten. Eine Antwort auf die Frage nach der weiteren Fortführung des Betriebs liegt bisher nicht vor.