Steigende Einsatzzahlen der Allgäuer Bergwacht: Immer mehr Menschen zieht es in die Berge

Die Allgäuer Bergwacht erlebt in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Einsatzzahlen. Sommerliche Einsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr, während im Winter 23/24 die Zahl der Einsätze um 90 Prozent anstieg. Die Gründe für diesen Trend sind vielfältig: Immer mehr Menschen zieht es in die Berge, und der frühe Beginn der Wandersaison trägt ebenfalls zur Belastung der Bergwacht bei. Trotz der Herausforderungen gibt es positive Nachrichten: Die Bergwacht hat keinen Nachwuchsmangel.

Immer mehr Menschen zieht es in die Berge . Für die Allgäu er Bergwacht bedeutet dies weiterhin viel Arbeit. Doch es gibt auch eine positive Entwicklung. Im Sommer rückten die ehrenamtlichen Helfer zu 844 Einsätze n aus, acht mehr als im Vorjahr. Zwölf Menschen verloren während der Sommermonate ihr Leben in den Allgäu er Berge n. Dazu zählten die Anfang August innerhalb von zwei Tagen in Oberstdorf tödlich verunglückten.

\„Neben Abstürzen war in etwa der Hälfte der Fälle ein internistisches Problem, also beispielsweise ein Herzinfarkt, die Todesursache“, sagt Regionalgeschäftsführer Florian Abt. Auch der Winter 23/24 war arbeitsreich für die Bergwacht: 1777 Mal wurde die Bergwacht gerufen, 90 Mal mehr als in der Vorsaison. Vor allem Skiunfälle (1200) hielten die Retter auf Trab. Einen Anstieg um knapp 50 auf 160 Einsätze gab es bei den Wanderern. „Wir beobachten, dass früher in die Wandersaison gestartet wird“, sagt Abt. Fünf Menschen verunglückten im Winter 23/24 tödlich in den Allgäuer Bergen. Besonders tragisch war der Tod eines jungen Skitourengehers, der trotz geringer Lawinenwarnstufe am Linkerskopf bei Oberstdorf von Schneemassen erfasst wurde. Leichtsinnig waren dagegen zwei Touristen unterwegs, die am Schrecksee (bei Hindelang) unter schwierigen Bedingungen mit dem Rettungshubschrauber geborgen wurden: Sie waren vergangenen Februar mit Schlittschuhen, aber ohne warme Kleidung und Notproviant ins hochalpine Gelände aufgebrochen. Bei Schneefall und Dunkelheit setzten sie einen Notruf ab.





