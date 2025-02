Steigende Grundsteuer: Hessen an der Spitze des Anstiegs

Der Text beleuchtet den deutlichen Anstieg der Grundsteuer in Deutschland in den letzten Jahren und hebt den besonders starken Zuwachs in Hessen hervor. Die Statistiken des Statistischen Bundesamts zeigen, dass der Ertrag aus der Grundsteuer in Deutschland zwischen 2013 und 2023 um rund ein Viertel gestiegen ist.

In den letzten Jahren sind die Steuern auf Grundstücke in Deutschland deutlich gestiegen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden meldet, dass der Ertrag in den zehn Jahren zwischen 2013 und 2023 um rund ein Viertel zugenommen hat. Im Jahr 2023 erzielte der Staat insgesamt 15,5 Milliarden Euro aus der Grundsteuer , was einem Anstieg von 25,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2013 entspricht. Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind für die Gemeinden in Deutschland von großer Bedeutung.

Im ersten Halbjahr 2024 erwirtschafteten sie dadurch 8,0 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Betrag macht 13 Prozent der Gemeindesteuern aus, während 59 Prozent aus der Gewerbesteuer und 25 Prozent aus der Einkommensteuer stammen. Der größte Teil der Grundsteuer stammt im ersten Halbjahr 2024 mit 7,8 Milliarden Euro vom Typ B, der für bebaute oder unbebaute Grundstücke anfällt. Typ A betrifft land- und forstwirtschaftliches Vermögen.Die Steuerschärfe in den Bundesländern hat sich in den letzten Jahren unterschiedlich ausgeprägt. Besonders stark war der Anstieg in Hessen, wo das Aufkommen um 56,5 Prozent auf insgesamt 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2023 gestiegen ist. Auch im Saarland gab es mit einem Plus von 44,9 Prozent auf 0,2 Milliarden Euro und in Rheinland-Pfalz mit einem Plus von 42,2 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro vergleichsweise starke Zuwächse. Am geringsten drehten die Gemeinden in Sachsen an der Steuerschraube, die Einnahmen stiegen hier um knapp 12,3 Prozent auf 0,54 Milliarden Euro





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Grundsteuer Steuersatz Hessen Deutschland Gemeindefinanzierung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kokainmissbrauch in Hessen: Steigende Behandlungen, vor allem bei jungen MännernIn Hessen zeigt eine neue Auswertung der Barmer Krankenkasse einen deutlichen Anstieg der Behandlungen wegen Kokainmissbrauchs. Zwischen 2019 und 2023 stieg die Zahl der Betroffenen um rund 23 Prozent. Besonders betroffen sind junge Männer im Alter zwischen 20 und 39 Jahren. Experten warnen vor den gesundheitlichen Gefahren des Kokainkonsums und betonen, dass die Analyse nur die Spitze des Eisbergs darstellt.

Weiterlesen »

Warum der DJK Altdorf jetzt Strafanzeige gestellt hatAuch steigende Steigende Kosten, Umlagen und Beiträge belasten den Verein in der Marktgemeinde Altdorf.

Weiterlesen »

Hessen: Ruhiges Wetter mit Frost und Nebel in HessenDie Woche in Hessen startet ruhig und vielerorts sonnig. Nachts sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Der DWD warnt vor Glätte.

Weiterlesen »

Hessen: Proteste gegen AfD und CDU-Kurs in HessenDas Wochenende in Hessen ist geprägt von Demonstrationen gegen die AfD und den aktuellen CDU-Kurs. In Neu-Isenburg gingen rund 9.000 Menschen auf die Straße. Andernorts sind Proteste angekündigt.

Weiterlesen »

Hessen: Krebs verursacht etwa jeden fünften Tod in HessenAm Dienstag ist Weltkrebstag. Wie viele Hessinnen und Hessen kommen mit einer solchen Diagnose ins Krankenhaus?

Weiterlesen »

Hessen: Antisemitismus bleibt ein Problem in HessenSchmierereien, Pöbelei und Vandalismus: Antisemitismus hat viele Formen. In Hessen bleibt das Problem groß. Eine Frankfurter Einrichtung registriert mehr Fälle.

Weiterlesen »