Die steigende Lebenshaltungskosten in Großbritannien führen dazu, dass immer mehr Millennials und Gen Z-Erwachsene wieder bei ihren Eltern einziehen. Viele dieser „Bumerang-Kinder“ fühlen sich durch finanzielle Belastungen gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Die Studie der London School of Economics (LSE) zeigt, dass dieses Phänomen nicht nur die jungen Erwachsenen, sondern auch ihre Eltern beeinflusst. Die erneute Rückkehr ins Elternhaus führt zu einer Einschränkung der Lebensqualität und eines gestörten Gleichgewichts.

In Großbritannien ziehen Millennials und Gen Z -Erwachsene aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten wieder bei ihren Eltern ein. Viele dieser „ Bumerang-Kinder “ fühlen sich offenbar durch finanzielle Belastun gen z u diesem Schritt gezwungen. Niamh Tickner (29) ist eine von vielen Erwachsenen, die sich gezwungen sehen, wieder bei ihren Eltern einzuziehen. Grund sind die steigenden Mieten, wie berichtet. Tickner zog von Brighton zu ihrer Mutter nach Bournemouth.

Sie sagt: „Ich glaube nicht, dass Eltern und Kinder zusammen wohnen sollten, vor allem, wenn man schon unabhängig gelebt hat.“ In Bournemouth, wo Tickner lebt, sind die Mieten laut dem britischen Medium um fast zehn Prozent auf durchschnittlich 1330 Pfund (etwa 1600 Euro) monatlich gestiegen. Tickner sagt: „Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich wahrscheinlich zu Hause bleiben werde, weil das der beste Weg ist, um Geld zu sparen.“ Aber nicht nur die „Bumerang-Kinder“ fühlen sich mit der Entwicklung unwohl. Ihre Eltern fühlen sich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Das ergab eine Studie der London School of Economics (LSE), die Daten von über 50-Jährigen in 17 europäischen Ländern auswertete. Der Wert der Lebensqualität sank im Durchschnitt um 0,8 Punkte, wenn ein Kind in ein vorher „leeres Nest“ zurückkehrte. Der Wert war den Forschern zufolge vergleichbar mit einer altersbedingten gesundheitlichen Einschränkung. Die LSE-Studie betont, dass Eltern ihre neu gewonnene Unabhängigkeit nach dem Auszug der Kinder schätzen und das erneute Einziehen als Störung empfinden. Dr. Marco Tosi, Autor der Studie, erklärte: „Wenn erwachsene Kinder wieder zu Hause einziehen, wird dieses Gleichgewicht gestört.“ Die Studie untersuchte verschiedene Rückkehrgründe wie Arbeitslosigkeit und Trennungen und fand durchgehend negative Auswirkungen auf das Elternwohlbefinden. Die Generation Z kämpft jedoch nicht nur mit der Rückkehr ins Elternhaus. Eine Studie von Arta Finance zeigt, dass viele Angehörige der Gen Z. die Midlife-Crisis erleben. Die Umfrage fand unter 2000 Amerikanern statt, wobei 38 Prozent der Gen Z angaben, eine Midlife-Crisis zu erleben. Experten betonen, dass finanzielle Unsicherheiten und steigende Lebenshaltungskosten die Hauptursachen sind. Bryan Driscoll, HR-Berater und Generationenexperte, sagte gegenüber 'Newsweek': 'Die Midlife-Crisis für diese Generationen geht nicht um den Kauf eines Sportwagens oder Lebenswahl-Fragen – es geht um das bloße Überleben.' Fast die Hälfte der jungen Berufstätigen in Deutschland (46 Prozent) möchte in den nächsten sechs Monaten ihren Job wechseln. Obwohl für 70 Prozent der Generation Z die Sicherheit des Arbeitsplatzes ein entscheidender Faktor ist, ist die Wechselbereitschaft so hoch wie in keiner anderen Generation. Hauptgründe für die hohe Fluktuation sind der Wunsch nach sinnstiftenden Aufgaben und die Angst vor Automatisierung





