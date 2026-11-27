Berichte des IISS zeigen einen Anstieg von Sabotageakten in Europa, die gezielt deutsche und polnische Logistiknetze angreifen, um die Ukraine-Unterstützung zu untergraben.

Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den letzten Monaten signifikant verschärft, wobei die Zahl der dokumentierten Sabotage akte gegenüber dem Vorjahr um sechzehn Prozent angestiegen ist.

Besonders besorgniserregend ist der nahezu doppelte Anstieg beim Einsatz von Brandstiftung und Sprengstoffen. Untersuchungen von Experten des International Institute for Strategic Studies deuten darauf hin, dass diese Angriffe nicht zufällig erfolgen, sondern strategisch geplant sind und überproportional gegen Deutschland und Polen gerichtet sind. Als Hauptargument für diese Fokussierung wird angeführt, dass die Transport-, Logistik- und Industrienetze dieser beiden Länder von zentraler Bedeutung für die Versorgung der Ukraine sind.

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Drohnenangriffe bedrohen kritische Infrastruktur

Durch die gezielte Störung dieser kritischen Infrastrukturen soll der Nachschub an militärischer Ausrüstung und humanitärer Hilfe beeinträchtigt werden. Ermittler haben zudem Verdachtsmomente gesammelt, die darauf hindeuten, dass es zu Kollisionen mit Drohnen gekommen ist, unter anderem mit einer DHL-Frachtmaschine. Solche Vorfälle zeigen die wachsende Gefahr durch unbemannte Fluggeräte, die zunehmend auch in ziviles Luftverkehrsgeschehen eingreifen und dabei Flughäfen betreffen, die sowohl der NATO als auch der Ukraine als wichtige logistische Knotenpunkte dienen.

Die Regierungsverantwortlichen in Moskau haben diese Vorwürfe einer koordinierten europäischen Sabotagekampagne bisher konsequent zurückgewiesen und bestreiten jede Beteiligung oder Planung solcher Aktionen. Trotz der negativen Aussagen aus dem Kreml liefert der Bericht des IISS ein klares Bild der strategischen Ziele dieser Kampagne. Es wird davon ausgegangen, dass mehr als die Hälfte der erfassten Vorfälle zwischen Oktober 2025 und September 2026 auf das Militär- und Industriesektor sowie den Transportbereich abzielten.

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Die Angriffe auf die öffentliche Infrastruktur und zivilen Einrichtungen zielen offenbar darauf ab, das Vertrauen der europäischen Bevölkerung in die eigene Sicherheitsarchitektur zu untergraben und gleichzeitig die politische Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Russland versucht durch diese unkonventionellen Kriegsführungsmethoden, den Preis für die westliche Unterstützung der Ukraine in die Höhe zu treiben. Der Einsatz von Sabotage, Aufklärung und Einschüchterung dient dabei dazu, die politischen Willensfestigkeiten der europäischen Staaten zu testen.

Besser geschulte Täter nutzen komplexe Methoden

Experten betonen, dass es sich nun nicht mehr nur um einfache Handlanger handelt, sondern dass eine neue Ebene besser geschulter Täter auftritt, die komplexe Methoden wie improvisierte Sprengsätze mit Zeit- und Fernzündern anwenden. Obwohl Verhaftungen von Ausführenden erfolgen, dürften diese Maßnahmen die russischen Geheimdienste, die diese Aktionen steuern, höchstwahrscheinlich nicht abschrecken, da sie als austauschbare Ressourcen betrachtet werden. Die internationale Reaktion auf diese Entwicklungen zeigt eine zunehmende Alarmbereitschaft.

So hat Großbritannien kürzlich Rüstungsunternehmen, die eng mit dem ukrainischen Militär zusammenarbeiten, vor drohenden Angriffen gewarnt. Die russische Botschaft in London reagierte darauf mit der Erklärung, Russland habe weder Pläne, noch Gründe oder Absichten, das Vereinigte Königreich anzugreifen. Dennoch deuten aktuelle Erkenntnisse darauf hin, dass einzelne Taten auf Geheiß Moskaus erfolgt sein könnten. Im September wurde beispielsweise ein Mann angeklagt, weil er dem russischen Geheimdienst Details über eine Drohnenfabrik geliefert haben soll.

Gipfel zur Festigung der europäischen Solidarität

Gleichzeitig tagen politische Führer wie Bundeskanzler Friedrich Merz und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk bei Gipfeltreffen der Koalition der Willigen, um die Solidarität zu festigen. Die Gefahr durch Sabotage bleibt jedoch hoch, da Russland aktiv versucht, bestehende Schwachstellen in den europäischen Lieferketten auszunutzen. Die Kombination aus hybriden Kriegsführungsmethoden und gezielter Desinformation stellt eine ernsthafte Herausforderung für die innere Sicherheit und die politische Stabilität des Kontinents dar.

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Die Europäischen Union und ihre Mitgliedsstaaten stehen vor der Aufgabe, ihre Abwehrmechanismen zu stärken und gleichzeitig die öffentliche Kommunikation zu verbessern, um den psychologischen Effekten der Sabotagekampagnen entgegenzuwirken. Nur durch eine koordinierte und resiliente Antwort kann der Versuch Russlands, die Einheit des Westens zu spalten, erfolgreich abgewehrt werden.