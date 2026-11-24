Polizeistatistik 2025: 31.221 Opfer digitaler Gewalt. Deepfakes und Cyberstalking bedrohen Frauen. Analyse der Ursachen und psychologischen Folgen.

Die Bundespolizei hat für das Jahr 2025 eine signifikante Zunahme der registrierten Straftaten im Bereich der digitalen Gewalt dokumentiert. Insgesamt wurden 31.221 Fälle verzeichnet, bei denen Frauen und Mädchen das Ziel von digitalen Übergriffen wurden. Dieser Anstieg entspricht einem Wachstum von 15,7 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Kalenderjahr. Die statistischen Daten verdeutlichen, dass digitale Räume zu einem zunehmend gefährlichen Umfeld für weibliche Opfer geworden sind.

Umfang und Täterprofile bei digitaler Bedrohung

Rund 30 Prozent der bekannten Opfer befanden sich zum Zeitpunkt der Tat noch in der Minderjährigkeit. In der Mehrheit der gemeldeten Fälle standen Nötigung, Bedrohung und Cyberstalking im Vordergrund. Die Polizeistatistik bildet jedoch nur den Teil der Straftaten ab, der den Behörden tatsächlich bekannt geworden ist. Das eigentliche Ausmaß der Probleme liegt deutlich höher, was das sogenannte Dunkelfeld betrifft.

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Eine umfassende Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte und der Organisation HateAid, bekannt als LeSuBiA, liefert hier ein deutlich düstereres Bild. Demnach haben 20 Prozent aller Frauen im Alter zwischen 16 und 85 Jahren innerhalb der vergangenen fünf Jahre Formen der digitalen Gewalt erfahren. Diese Statistiken unterstreichen die Notwendigkeit, das Phänomen umfassender zu betrachten, als es die reinen Meldezahlen der Polizei suggerieren.

Neue Gefahren durch KI-Deepfakes und Erpressung

Ein spezifischer und neuerlicher Aspekt der digitalen Gewalt stellt der Missbrauch von Künstlicher Intelligenz dar. Durch den Einsatz von KI-Tools können sexualisierte Deepfakes erstellt und verbreitet werden. Miriam Wecke, Psychologin und Fachleitung bei "Innocence in Danger e. V.", warnt vor der leichten Zugänglichkeit dieser Technologien. Bereits ein öffentliches Foto genüge, um manipuliertes Material zu erschaffen, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind.

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Die betroffenen Opferzahlen bei dieser spezifischen Form der Gewalt sind alarmierend. Unter einer Stichprobe von 1380 Frauen gaben 20 Prozent der Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren an, bereits mit sexualisierten Deepfake-Darstellungen von sich selbst konfrontiert worden zu sein. Diese Entwicklung eröffnet Tätern neue Möglichkeiten zur psychischen Destabilisierung und dem Verlust der persönlichen Autonomie der Betroffenen.

Psychologische Folgen und Kontrolle durch Technologie

Die psychologischen Auswirkungen auf die Opfer sind schwerwiegend und vielschichtig. Anna-Lena von Hodenberg, die Geschäftsführerin von HateAid, betont den permanenten Kontrollverlust, den Frauen erleben. Sobald einmal Bilder oder Videos im Umlauf sind, bleibt unklar, wer sie gesehen oder weiterverbreitet hat. Die digitale Gewalt hört in den schlimmsten Fällen praktisch nie auf, da Inhalte jederzeit wieder auftauchen können.

In Partnerschaften dient digitale Gewalt oft als Instrument zur Machtausübung und Kontrolle. Partner verlangen Zugangsdaten, überwachen Standorte oder greifen nach einer Trennung weiterhin über gemeinsame Konten zu privaten Daten. Die ständige Verfügbarkeit digitaler Geräte führt dazu, dass die Bedrohung rund um die Uhr präsent sein kann. Diese permanente Ungewissheit über die Identität des Täters verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit zusätzlich.

Prof. Winter und Charité warnen vor langfristigen Schäden

Prof. Dr. Sibylle Winter, Ärztin an der Charité in Berlin, behandelt Kinder und Jugendliche nach Gewalterfahrungen im "Childhood House". Sie stellt fest, dass digitale sexualisierte Gewalt für Betroffene mindestens ebenso belastend sein kann wie eine reale körperliche Gewalttat. Die digitalen Mittel dienen dazu, Frauen zu isolieren, ihren Ruf zu schädigen und sie emotional zu erpressen.

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Die möglichen gesundheitlichen Folgen reichen von psychosomatischen Symptomen und sozialem Rückzug bis hin zu Depressionen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Sogar suizidale Gedanken können die Konsequenz dieser anhaltenden Belästigung sein. Es wird deutlich, dass die Grenzenlosigkeit und die mögliche Dauerhaftigkeit digitaler Übergriffe besondere Belastungsfaktoren darstellen, die in der medizinischen und rechtlichen Praxis berücksichtigt werden müssen.