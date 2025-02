Steigender Stromverbrauch weltweit: Elektrifizierung treibt Wachstum an

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert einen starken Anstieg des weltweiten Stromverbrauchs in den kommenden Jahren. Dies wird vor allem durch die zunehmende Elektrifizierung der Wirtschaft, das Wachstum der Schwellenländer und den Bedarf an Strom für Rechenzentren und E-Autos getrieben.

Die Weltwirtschaft wird immer stärker elektrifiziert. Dies führt zu einem rasanten Anstieg des weltweiten Stromverbrauch s, der in den kommenden Jahren voraussichtlich um fast vier Prozent jährlich steigen wird.

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert diesen Trend, der vor allem auf die wachsende Nutzung von Strom in der industriellen Produktion, die steigende Nachfrage nach Klimaanlagen, die zunehmende Elektrifizierung, insbesondere im Verkehrssektor, und die Expansion von Rechenzentren zurückzuführen ist. Der größte Teil der zusätzlichen Nachfrage, 85 Prozent, entfällt auf Schwellen- und Entwicklungsländer. China führt den Trend an, wo der Stromverbrauch seit 2020 schneller wächst als die Gesamtwirtschaft. Im Jahr 2024 stieg der Stromverbrauch in China um sieben Prozent und wird voraussichtlich bis 2027 durchschnittlich um rund sechs Prozent jährlich zunehmen. Dieses Wachstum wird durch die rapide expandierende stromintensive Herstellung von Solarpanelen, Batterien und Elektroautos sowie durch die Einführung von Elektrofahrzeugen, Rechenzentren und 5G-Netzen getrieben. Die IEA geht davon aus, dass das Wachstum der emissionsarmen Energiequellen, insbesondere der erneuerbaren Energien und der Kernenergie, den Anstieg der weltweiten Stromnachfrage in den nächsten drei Jahren abdecken wird. Es wird erwartet, dass die Stromerzeugung aus Photovoltaik etwa die Hälfte des weltweiten Nachfragewachstums decken wird.





