Steigendes Medien-Misstrauen: Nutzer bevorzugen vertrauenswürdige Medien

Eine neue Umfrage des Score Media Puls zeigt, dass die Nutzer der erhöhten Manipulationsgefahr durch Fake-News und KI-Techniken bewusst sind. Sie befürchten, dass der Wegfall von Fakten-Checks in sozialen Medien zu einer Abnahme der Glaubwürdigkeit und einem Anstieg von Hassrede und Diskriminierung führen wird. 70 Prozent der Befragten erwarten von Unternehmen, dass sie verstärkt in glaubwürdigen Medien werben.

Carsten Dorn, Geschäftsführer der Score Media Group, die vor allem regionale Tageszeitungen vermarktet, hat für den aktuellen „Score Media Puls“-Check über 1.000 Online-Nutzer im Alter von 16 Jahren aufwärts durch den Mafo-Dienstleister ZMG befragen lassen. Demnach sind sich diese User der erhöhten Manipulationsgefahr durch Fake-News -Kampagnen oder den irreführenden Einsatz von KI-Technik bewusst – gerade vor wichtigen Wahlen wie der Bundestagswahl.

40 Prozent halten die über Social-Media-Plattformen verbreiteten Inhalte für wenig glaubwürdig. Knapp zwei Dritteln (65 Prozent) wären inhaltliche Kontrollen durch Fakten-Checks wichtig. Ebenfalls knapp zwei Drittel rechnen mit einer Abnahme der Glaubwürdigkeit sowie einem Anstieg von Hate Speech und diskriminierenden Inhalten (je 65 Prozent), sobald auch hierzulande Fact-Checker bei Facebook & Co. ihre Arbeit einstellen. Als Reaktion ließ Score Media abfragen, welche Auswirkungen dieses steigende Medien-Misstrauen auf die Buchungen der werbungtreibenden Unternehmen haben könnte. Wenig überraschendes Ergebnis: Ein Großteil der Nutzer sieht die Werbe-Verantwortlichen in der Verantwortung. So würden es laut der Befragung mehr als die Hälfte der Antworteber begrüßen, wenn Unternehmen im Zuge des Wegfalls der Faktenchecks weniger auf soziale Medien setzen (53 Prozent). Wichtige Botschaft: 70 Prozent der Befragten erwarten von Unternehmen, dass sie Werbung verstärkt in glaubwürdigen Medien schalten. Zur politischen Meinungsbildung setzten der Erhebung zufolge die Nutzer vor allem das lineare Fernsehen (58 Prozent), auf Radio (53 Prozent) und Tageszeitungen. Darunter wurden die regionalen Tageszeitungen von 36 Prozent, die überregionalen Tageszeitungen von 29 Prozent der Befragten genannt. Laut „Score Media Pulse“-Check hat im Vorfeld der anstehenden Bundestagswahl ein Viertel der Befragten die Lektüre der regionalen Tageszeitung sogar intensiviert. „Die Zusammenhänge sind den Menschen bewusst. Sie wissen sehr genau, wo sie valide, gut recherchierte Informationen finden. Fakt ist: Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind entscheidende Faktoren für eine wirkungsvolle Kommunikation“, sagt Carsten Dorn, der Geschäftsführer der Score Media Group. „Regionale Qualitätsmedien bieten genau das Umfeld, das Marken benötigen, um ihre Botschaften nachhaltig zu platzieren.“ Das Vermarktungsportfolio der Score Media Group umfasst mehr als 420 regionale Tageszeitungstitel sowie unter anderem die dazugehörigen Newsseiten und E-Paper-Ausgaben mit einer Gesamt-Reichweite von monatlich 62 Millionen Leser und Leserinnen. Die Untersuchung kann man hier einsehen





