Im Dezember 2026 ist für den Steinbock Augenmaß gefragt. Das Monatshoroskop verrät, wie Sie neue Möglichkeiten erkunden, ohne unnötige Risiken einzugehen.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Ein bisschen Abenteuerlust steht dem Steinbock durchaus gut. Im Dezember 2026 sollte er allerdings darauf achten, die Grenze zwischen gesundem Wagemut und unnötigem Leichtsinn nicht zu überschreiten.

Etwas Mut zum Risiko ist ja im Prinzip nicht schlecht. Leider wandeln Sie derzeit hart am Abgrund des Leichtsinns. Das kann sehr lustig sein – dann allerdings meist für andere Leute, deren Gespött Sie wirklich vermeiden sollten. Natürlich können Sie etwas ausprobieren und auch ein paar Risiken eingehen.

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Achten Sie dabei aber auf Diskretion. Für Wetten, Roulette und Hütchenspiele ist es nicht unbedingt Ihr Glücksmonat. Der Steinbock ist ein Erdzeichen und wird vom Saturn regiert. Disziplin, Ausdauer und Verantwortungsbewusstsein gehören zu seinen typischen Eigenschaften.