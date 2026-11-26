Vergangenes könnte Liebe, Job und Wohlbefinden belasten. Wie Sie jetzt Platz für einen Neuanfang schaffen.

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Steinbock. Im November 2026 geht es für den Steinbock darum, sich von alten Belastungen zu lösen. Erinnerungen haben ihren Wert, dürfen aber nicht jeden neuen Schritt bestimmen.

Wer nach vorn blickt, schafft Platz für erfreuliche Entwicklungen. Die Vergangenheit in allen Ehren – aber es muss endlich ein Deckel auf eine bestimmte Kiste. Erinnerungen haben ihren berechtigten Platz im Dasein, sollten einem jedoch nicht so im Wege stehen, dass man kaum noch an ihnen vorbeikommt. Wer jetzt nach vorn schaut und zukunftsorientiert handelt, darf bald ein ganz neues Fass aufmachen.

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Und dessen Inhalt ist frischer als jede Konserve von gestern. Als Erdzeichen mit Saturn als Herrscherplaneten gilt der Steinbock als pflichtbewusst, ausdauernd und zuverlässig. Er hält an Erfahrungen und bewährten Strukturen fest, manchmal allerdings länger als nötig. Im November könnte ihm die Erkenntnis helfen, dass ein bewusster Abschied auch neue Stabilität schaffen kann.