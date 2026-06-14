Steinbrück fordert kommunalen Schuldenschnitt und solidarischen Fonds zur Entlastung

Der frühere Finanzminister Peer Steinbrück warnt vor der kritischen Finanzlage der deutschen Kommunen und schlägt einen strukturierten Schuldenschnitt sowie einen solidarischen Schuldenfonds nach dem Vorbild der Wiedervereinigung vor, um die Handlungsfähigkeit vor Ort zu sichern.

Osnabrück (OTS) - Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) hat in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung eine umfassende Reform der kommunalen Finanzstruktur gefordert.

Steinbrück bezeichnete die aktuelle Lage der Städte, Gemeinden und Landkreise als "dramatisch schlecht" und warnte, dass das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit des Staates maßgeblich von der finanziellen Stabilität vor Ort abhänge. Nach seiner Einschätzung seien die bestehenden Altschulden der Kommunen ein zentrales Belastungsmerkmal, das langfristig die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltungen untergrabe.

Um diesem Teufelskreis zu entkommen, schlug Steinbrück vor, die kommunalen Altverbindlichkeiten in einen gesonderten Schuldenfonds zu überführen, der nach dem Vorbild der finanziellen Ausgleichsmechanismen nach der Wiedervereinigung strukturiert sei. Ein solcher Fonds solle über mehrere Jahre hinweg solidarisch von Bund, Ländern und Kommunen getilgt werden, um die Lasten zu verteilen und gleichzeitig den kommunalen Haushalten wieder Spielräume für Investitionen zu eröffnen.

Der ehemalige Finanzminister betonte, dass die bislang häufig geforderte Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils das eigentliche Problem lediglich von einer Ebene auf die nächste verlagere.

"Wenn wir den Kommunen mehr Umsatzsteuer zuweisen, verschieben wir die Belastung nur auf den Bund und die Länder, die dadurch erhebliche Einnahmeverluste hinnehmen müssten", erklärte Steinbrück. Er sprach sich daher für einen nachhaltigen Schuldenschnitt aus, der nicht nur einmalig, sondern im Rahmen eines strukturierten Entlastungsprogramms umgesetzt werden solle. Steinbrück ist Mitglied der unabhängigen Kommission für einen handlungsfähigen Staat, die sich mit der Analyse der aktuellen Defizite und der Erarbeitung von Reformvorschlägen beschäftigt.

In einem gemeinsamen Statement der Kommission wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Bundesrepublik seit ihrer Gründung Rekorddefizite verzeichne, die das bisherige Finanzsystem an seine Grenzen bringe. Auch Landkreistagspräsident Achim Brötel (CDU) äußerte in einer gesonderten Stellungnahme seine Besorgnis über die finanziellen Engpässe. Brötel berichtete, dass viele Kommunen bereits an der Schwelle zur Handlungsunfähigkeit stünden und dass die aktuelle Ausgabensituation die Gefahr einer nachhaltigen Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen mit sich bringe.

Die Forderungen nach mehr finanzpolitischer Unterstützung stünden daher im Spannungsfeld zwischen kommunaler Not und den begrenzten fiskalischen Spielräumen von Bund und Ländern. Steinbrücks Vorschlag, einen solidarisch finanzierten Fonds zu etablieren, könne laut seiner Ansicht eine langfristige Entlastung ermöglichen und zugleich die föderale Finanzarchitektur stärken. Die Diskussion über die konkrete Ausgestaltung des Fonds, die Höhe der Einlagen und die Tilgungsmodalitäten sei jedoch noch in vollem Gange. Die Presse‑Redaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung steht für Rückfragen zur Verfügung





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