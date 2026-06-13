Der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück spricht über die Krise der SPD und der deutschen Politik. Er gibt an, dass die Partei zu viele Berufspolitiker hat, die nicht auf dem neuesten Stand der Zeit sind. Er spricht auch über die Arbeitsplatzgefährdung, die sozialen Netzwerke und die Wähler der AfD.

Wie kamen die SPD , Deutschlands Wirtschaft und Demokratie in die Krise ? Und wie kommen sie wieder raus? Der frühere Finanzminister Peer Steinbrück (79, SPD ) holt im großen Podcast-Interview mit BILD-Vize Paul Ronzheimer zum Rundumschlag aus.

Der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück ist der Meinung, dass die SPD und die deutsche Politik in einer Krise stecken. Er gibt an, dass die Partei zu viele Berufspolitiker hat, die nicht auf dem neuesten Stand der Zeit sind. Er sagt, dass jeder, der ein politisches Mandat erwirbt, einen beruflichen Abschluss und einige praktische Erfahrungen haben sollte. Steinbrück ist besorgt über die Entwicklung der SPD und sagt, dass sie auf manchen Gebieten nicht auf der Höhe der Zeit ist.

Er nennt Verteidigung, Sozialstaat und Migration als Bereiche, in denen die Partei Schwierigkeiten hat. Er warnt vor dem Abwärtstrend und sagt, dass eine Partei unter 10 Prozent nicht mehr existieren kann. Er spricht auch über die sozialen Netzwerke und sagt, dass die Übermittlung von Daten in Drittländer wie die USA gefährlich ist. Steinbrück ist besorgt über die Arbeitsplatzgefährdung in der deutschen Industrie und sagt, dass das Gefühl, dass die Beheimatung verloren geht, ein großes Problem ist.

Er spricht auch über die Wähler der AfD und sagt, dass sie nicht verschwinden werden. Er schlägt vor, dass einzelnen Vertretern der AfD das passive Wahlrecht entzogen werden sollte, zum Beispiel Herrn Höcke. Steinbrück plädiert für die Definition von roten Linien und sagt, dass die AfD so lange nicht aufgeweicht werden kann, bis sie diese Linien überschreitet. Er spricht auch über die Umwelt und sagt, dass die Vermüllung ein großes Problem ist.

Er fragt sich, was ausländische Touristen nach der Ankunft am Berliner Hbf denken, wenn sie über die Matratzen und Schlafstätten von diversen Obdachlosen stolpern. Er sagt, dass die Substanz in der Politik vorhanden ist, aber dass sie entknotet werden muss. Er spricht auch über die Steuersenkung und sagt, dass die Spielräume für eine solche relativ gering sind. Er sagt, dass das Volumen für eine Entlastung bei maximal zehn Milliarden Euro liegt und dass Menschen mit wenig Einkommen kaum entlastet werden.

Er sagt, dass die Politik kein Lieferservice ist und dass sie nicht alle Widrigkeiten, die auch aufgrund von externen Entwicklungen auf uns einprasseln, in irgendeiner Form kompensieren kann





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SPD Politik Krise Steinbrück Arbeitsplatzgefährdung Soziale Netzwerke Afd Rote Linien Umwelt Steuersenkung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Steinbrück will Bedingungen für Ende von Brandmauer zur AfDBerlin - Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) plädiert für Bedingungen, nach denen die sogenannte 'Brandmauer' zur AfD beendet werden könnte. Er könne die Brandmauer 'nachvollziehen'

Read more »

Steinbrück plädiert für Kooperation mit AfDDer ehemalige NRW-Ministerpräsident Peer Steinbrück spricht sich für eine Kooperation mit der AfD aus, wenn diese sich von rechtsextremen Positionen abgrenzt und rote Linien einhält.

Read more »

Steinbrück plädiert für neue Strategie im Umgang mit AfDDer frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück plädiert für einen neuen Umgang mit der AfD.

Read more »

Innenpolitik: Steinbrück regt neue Strategie im Umgang mit der AfD anDer ehemalige Finanzminister denkt über Möglichkeiten nach, die AfD „zu entradikalisieren“. Und schlägt eine Alternative zur Forderung nach einem Verbotsverfahren vor.

Read more »