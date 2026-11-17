Peer Steinbrück offenbart im Markus Lanz Interview Details zum NSA-Ablehnungs-Gespräch mit Barack Obama 2013. Der Ex-Finanzminister kritisiert Deutschlands naive Haltung zu Überwachung.

Der ehemalige deutsche Finanzminister Peer Steinbrück hat in einem jüngsten Interview mit dem Moderator Markus Lanz schockierende Details aus seiner Interaktion mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama enthüllt. Im Jahr 2013, während Obama einen offiziellen Staatsbesuch in Berlin absolvierte, versuchte Steinbrück, den amerikanischen Staatschef zur Rede zu stellen, nachdem er erfahren hatte, dass die US-Geheimdienstbehörde NSA den späteren SPD-Kanzlerkandidaten abgehört hatte. Was für Steinbrück zunächst ein schwerwiegender diplomatischer Skandal war, beschreibt er heute rückblickend mit einem Schmunzeln als eher heitere Anekdote.

Detaillierte Abläufe des NSA-Interviews

Steinbrück erzählte, dass dänische Medien ihn seinerzeit informiert hatten, dass die Amerikaner und die NSA unter Zuhilfenahme dänischer Behörden einige deutsche Politiker abgehört hätten. Zu den betroffenen Personen zählten laut diesen Berichten nicht nur Steinbrück selbst, sondern auch der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Als Barack Obama nach seiner großen Rede auf dem Pariser Platz zu Gast war, nutzte Steinbrück die Gelegenheit, um den Präsidenten in einer Dependance der Dresdner Bank für etwa eine Dreiviertelstunde allein zu sprechen und ihn direkt auf diese Spionageaktivitäten anzusprechen.

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Obamas charmante Ausweichmanöver

Laut Steinbrück ließ Obama ihn bei dieser Konfrontation auf sehr elegante Weise abfahren. Der US-Präsident ging nicht auf die Vorwürfe ein, sondern versuchte geschickt, das Thema zu beenden. Steinbrück gab an, dass Obama dies mit großem Charme tat, aber im Wesentlichen die Botschaft übermittelte: Lassen Sie uns mal zum nächsten Thema kommen. Es war Nice to see you. Diese Art der diplomatischen Abwehr hatte zur Folge, dass die ernste Beschuldigung der Überwachung im Raum stehen blieb, aber nicht weiter diskutiert wurde.

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Kritik an der deutschen Naivität

Als Markus Lanz den Gast fragte, ob er zustimme, dass Deutschland in dieser Angelegenheit zu naiv gewesen sei, antwortete Steinbrück unverblümt mit einem klaren Ja. Er betonte, dass Deutschland grenzenlos naive gegenüber den Aktivitäten der Russen und anderer Geheimdienste sei. Um seine Kritik pointiert zu verdeutlichen, verwendete er eine drastische Metapher. Er drückte es etwas ordinär aus, indem er sagte, dass Deutschland für diese Mächte ein offener Hosenstall sei. Diese Aussage unterstreicht die Wahrnehmung, dass deutsche Sicherheitsinteressen und Privatsphäre nicht ausreichend geschützt werden.

Strategische Lösungsansätze für die Zukunft

Als Reaktion auf die Frage, wie Deutschland diesen Zustand beenden könnte, skizzierte Steinbrück eine klare Strategie. Der erste Schritt müsse darin bestehen, die gesamte Problematik öffentlich zu problematisieren. Er betonte, dass jede Veränderung mit einer Analyse der Realitäten beginnt, mit denen man es zu tun hat. Realitäten haben dabei die unangenehme Eigenschaft, nicht zu verschwinden, nur weil man sie nicht anerkennt. Nur durch die konsequente Auseinandersetzung mit der aktuellen Lage könne Deutschland wieder mehr Souveränität im digitalen und sicherheitspolitischen Raum gewinnen.