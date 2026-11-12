Steine auf A7: Zwei Ukrainer wegen versuchten Mordes in Haft

Die Polizei hat zwei ukrainische Brüder in Hamburg-Stellingen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Vorwurf des versuchten Mordes wegen Steinfällen auf der A7. Mehr Details hier.

Am frühen Morgen des 05. November 2026 kam es zu einem lebensgefährlichen Vorfall auf der Autobahn A7 im Hamburger Stadtteil Stellingen. Unbekannte warfen von einer Brücke zahlreiche großformatige Steine auf den fließenden Verkehr, was zu einer vollständigen Sperrung der Fahrbahn führte. Die Polizei konnte in der Folge zwei Jugendliche im Alter von 14 und 18 Jahren festnehmen, deren Identität als ukrainische Staatsangehörige bestätigt wurde.

Ermittlungsbehörden ändern juristische Einstufung drastisch

Die Justiz in Hamburg hat die rechtliche Bewertung dieses Vorfalls innerhalb von weniger als 24 Stunden grundlegend verschärft. Zunächst war gegen die beiden Beschuldigten lediglich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt worden. Nach Sichtung der Akten durch die Staatsanwaltschaft wurde der Tatvorstand am selben Tag, dem 05. November 2026, auf versuchten Mord in sieben Fällen angehoben. Dies geschah in Tateinheit mit Sachbeschädigung und dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

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Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens begründete diese harte rechtliche Neuausrichtung mit den gravierenden Ergebnissen der bisherigen Fahndung. Sie betonte, dass angesichts der enormen Gefährlichkeit der Tathandlung kein vertrauenswürdiger Grund für einen nichttödlichen Ausgang des Geschehens bestand. Die Behauptung, es handele sich nur um einen harmlosen Scherz, wies die Staatsanwaltschaft kategorisch zurück und ordnete noch am selben Tag die Anordnung von Untersuchungshaft an.

Offizielle Begründung für Untersuchungshaft und Sicherheitsrisiko

Die Staatsanwaltschaft vertrat die klare Auffassung, dass die getroffenen Fahrzeuge schwerste Verletzungen für die Insassen hätten verursachen können. Mia Sperling-Karstens stellte fest, dass die entstandenen Sachschäden allein dem Zufall zu verdanken seien. Eine Einordnung als Dummejungenstreich sei juristisch und faktisch völlig unangemessen. Die Richter sahen in den Beweisen hinreichenden Tatverdacht, der die Freilassung der Jugendlichen unmöglich machte.

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Am 10. November 2026 erließ der zuständige Jugendermittlungsrichter die entsprechenden Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten. Diese wurden anschließend vom zuständigen Landeskriminalamt vollstreckt. Damit sitzt der 14-jährige sowie der 18-jährige Mann nun in Untersuchungshaft. Die Behörden gehen davon aus, dass eine Fluchtgefahr besteht und die Schwere der mutmaßlichen Taten die Inhaftierung zwingend erforderlich macht.

Betroffene Fahrer erzählen von Angst und Überraschung

Angela K., eine 56-jährige Frau, die vor drei Jahren aus der Ukraine in die Hansestadt kam, erlitt einen der Angriffe. Sie berichtete, dass ihr der 18-jährige Beschuldigte versicherte, er hätte nichts getan und der andere Junge sei der Täter gewesen. Angela K. gab an, ihm in diesem Moment geglaubt zu haben. Ihre Aussage unterstreicht die komplexe Dynamik zwischen den Tätern und den Opfern sowie die Erschütterung durch den plötzlichen Angriff.

Mindestens sechs Autos wurden von den herabstürzenden Steinen getroffen. Die Polizei leitete nach dem Vorfall sofort eine umfassende Fahndung ein. Die beiden jungen Männer wurden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Tatsache, dass niemand schwer verletzt wurde, gilt nach Einschätzung der Behörden als reiner Glücksfall, nicht als Ergebnis einer kalkulierten Harmlosigkeit.

Reaktion der Öffentlichkeit und weitere rechtliche Schritte

Der Vorfall hat in der Region für große Besorgnis gesorgt, da die A7 eine der wichtigsten Verkehrsadern Deutschlands ist. Die vollständige Sperrung der Autobahn führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise, um die Tathintergründe vollständig aufzuklären.

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Die Staatsanwaltschaft wird das Ermittlungsverfahren weiterführen und die Beweislage für den Prozess vorbereiten. Die Anklage wegen versuchten Mordes in sieben Fällen zeigt die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe. Die Beschuldigten werden sich nun verantworten müssen. Die Gesellschaft muss lernen, mit derartigen Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr umzugehen.