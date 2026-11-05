Steiner Plüsch GmbH geht insolvent: 20 Mitarbeiter betroffen

Das 137-jährige Familienunternehmen Steiner Plüsch aus Georgenthal stellt Insolvenzantrag. Rund 20 Mitarbeiter sind betroffen. Vorläufiger Verwalter André Rombach sichert die Auftragsausführung.

Das 137 Jahre alte Familienunternehmen Steiner Plüsch GmbH aus Georgenthal hat einen Insolvenz antrag beim zuständigen Amtsgericht eingereicht. Diese Entwicklung betrifft derzeit rund 20 Mitarbeiter des traditionsreichen Spielzeugherstellers, dessen Produkte international bekannt sind und sogar nach Hollywood sowie zu Netflix gelangten. Die Insolvenz markiert das Ende einer langen Ära für den lokalen Arbeitgeber, der einst als Lieferant für namhafte Filmproduktionen galt.

Verwalter André Rombach führt Geschäft fort

Das Amtsgericht Erfurt hat André Rombach, einen 36-jährigen Rechtsanwalt, zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Seine primäre Aufgabe besteht darin, die finanziellen Verhältnisse des Unternehmens zu klären und die Interessen der Gläubiger zu wahren. Rombach bestätigte gegenüber der Zeitung BILD, dass der laufende Geschäftsbetrieb zunächst weiterhin aufrechterhalten wird, um bestehende Kundenaufträge termingerecht zu erfüllen.

Also read EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Homann Holzwerkstoffe informiert über aktuelle Geschäftsentwicklung und bestätigt Ausblick für 2026

Der vorläufige Verwalter erklärt, dass parallel zur Sicherung der laufenden Geschäfte die Möglichkeiten zur Sanierung des Unternehmens geprüft werden. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Vorbereitung der Suche nach einem neuen Investor, der das Geschäft vielleicht retten könnte. Die Mitarbeiter des Unternehmens stehen laut Rombach hochmotiviert zur Verfügung und geben ihr Möglichstes, um den Betrieb so lange wie möglich am Laufen zu halten.

Starke Verbindungen zur Filmindustrie bestanden

Die Steiner Plüsch GmbH war in der Vergangenheit ein wichtiger Produzent für Kuscheltiere in der internationalen Medienbranche. Für die Netflix-Serie Liebes Kind fertigte das Unternehmen eigens eine abgewandelte Version einer Kuschelkatze an, die speziell auf die Anforderungen der Produktion zugeschnitten war. Solche individuellen Lösungen machten das Unternehmen zu einem begehrten Partner für Film- und Fernsehproduktionen.

Advertisement

Auch für den Kinofilm Zwei zu eins lieferte Steiner Plüsch einen riesigen Plüschbären aus Georgenthal. Darüber hinaus wurde das Unternehmen durch die große Plüschversion von Faultier Sid aus der Zeichentrickserie Die Eisschildkröte weltbekannt. Die Popularität der Produkte war so groß, dass sogar der Action-Held Bruce Willis, der aktuell 71 Jahre alt ist, früher einige dieser Stofftiere für seine Kinder bestellte, was die hohe Qualität der handmade-Produkte unterstreicht.

Harte Marktkonkurrenz und sinkende Geburtenraten

Die wirtschaftlichen Probleme des Unternehmens sind auf mehrere schwerwiegende Faktoren zurückzuführen. Zum einen führt die Kaufzurhaltung der Konsumenten und die Konkurrenz durch günstigere Anbieter aus dem Ausland zu massiven Verlusten. Die handgefertigten Qualitätsprodukte der Steiner Plüsch GmbH lassen sich auf dem aktuellen Markt nur schwer mit höheren Preisen durchsetzen, was die Marge erheblich unter Druck setzt.

Zusätzlich haben die deutlich gestiegenen Rohstoffpreise die Produktionskosten weiter erhöht. Dies verschärfte die ohnehin schon schwierige Marktlage erheblich und machte es für das Familienunternehmen nahezu unmöglich, profitabel zu arbeiten. Die Kombination aus teurer Produktion und niedrigen Absatzpreisen bildete den Grundstein für die finanzielle Krise, die nun zur Insolvenz geführt hat.

Ein weiterer struktureller Faktor ist der demografische Wandel, der eine wichtige Kundengruppe schrumpfen lässt. In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren, was direkt die Nachfrage nach Spielzeug beeinflusst. Das Statistische Bundesamt meldete für das Jahr 2025 nur noch 654.241 Neugeborene, so wenig wie seit 1946 nicht mehr. Dieser Rückgang der Geburtszahlen trifft traditionelle Spielzeughersteller wie Steiner Plüsch besonders hart.

Advertisement

Sicherung der Löhne und weitere Verfahrensschritte

Trotz der insolvenzbedingten Unsicherheiten sind die Löhne und Gehälter der betroffenen Mitarbeiter aktuell über das Insolvenzgeld gesichert. Dies gewährleistet, dass die Arbeitnehmer auch während des laufenden Verfahrens nicht ohne Einkommen dastehen. Die Sicherung der Gehälter ist ein wichtiger Aspekt, um die soziale Stabilität am Standort Georgenthal zu wahren.

Der weitere Verlauf des Insolvenzverfahrens hängt nun davon ab, ob es André Rombach gelingt, einen Sanierungsträger oder einen neuen Investor zu finden. Solange kein Käufer gefunden wird, könnte die Schließung des Werks unumgänglich sein. Die Mitarbeiter hoffen weiterhin auf eine positive Entwicklung, da das Unternehmen eine lange Geschichte in der Region hat und stolz auf seine Hollywood-Verbindungen ist.