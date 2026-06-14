Steinmeier gratuliert Trump zum 80. Geburtstag mit Brief

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat US-Präsident Donald Trump zum 80. Geburtstag gratuliert. Dazu hat er einen zweiseitigen Brief geschrieben, der an den Präsidenten in Washington D.C. gerichtet ist. In dem Brief erinnert Steinmeier Trump an dessen Familiengeschichte in Deutschland und schreibt von mutigen Auswanderern, die einst ihre Heimat verlassen haben und in Amerika etwas Außerordentliches aufgebaut haben.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat US-Präsident Donald Trump zum 80. Geburtstag gratuliert. Dazu hat er einen zweiseitigen Brief geschrieben, der an den Präsidenten in Washington D.C. gerichtet ist.

In dem Brief erinnert Steinmeier Trump an dessen Familiengeschichte in Deutschland und schreibt von mutigen Auswanderern, die einst ihre Heimat verlassen haben und in Amerika etwas Außerordentliches aufgebaut haben. Steinmeier betont, dass Trumps Familienhistorie für die enge Verbindung zwischen Deutschland und den USA steht. Er appelliert an Trump, den transatlantischen Austausch weiter zu fördern.

Der Brief endet mit einer kleinen Mahnung: Steinmeier wünscht Trump für die Herausforderungen seines Amtes Weisheit, Zuversicht und die positive Kraft, die aus der Verfassung und der langen demokratischen Geschichte der USA erwachse. Steinmeier möchte Trump auch persönlich beim G-7-Treffen in Paris gratulieren und ihm dort ein Geschenk der Bundesrepublik überreichen. Kanzler Friedrich Merz hat Trump ebenfalls einen handschriftlichen Brief geschickt, der jedoch nicht veröffentlicht wird. Merz will Trump persönlich gratulieren und ihm ein Geschenk der Bundesrepublik überreichen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frank-Walter Steinmeier Donald Trump 80. Geburtstag Brief G-7-Treffen Friedrich Merz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump: Wunschdenken vom Kriegsende mit Iran vor dem Geburtstag»Wir haben heute den Krieg mit Iran beendet«, erklärt der US-Präsident lapidar in einer Telefonkonferenz mit einem weniger bekannten Parteikollegen. Wie Trump sich den Deal herbeiredet – im Video.

Read more »

80. Geburtstag: Trump bekommt Geburtstagsgeschenk von MerzZu besonderen Gelegenheiten schreibt der Kanzler gerne handschriftliche Briefe. Der US-Präsident bekommt jetzt auch einen. Und am Montag legt Merz mit einer weiteren Aufmerksamkeit nach.

Read more »

Friedrich Merz schickt Donald Trump zum Geburtstag einen BriefDonald Trumps 80. Geburtstag steht unmittelbar bevor. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz will dem US-Präsidenten ein Geschenk bereiten.

Read more »

WM-Auftakt: 14. Juni gutes Omen für DFB-ElfDie Nationalmannschaft ist am Geburtstag von Steffi Graf und Donald Trump ungeschlagen.

Read more »