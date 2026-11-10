Steinmeier warnt auf EKD-Herbsttagung in Würzburg vor Traditionsbruch

Auf der EKD-Herbsttagung in Würzburg warnt Steinmeier vor einem Traditionsbruch. Die Synode beschließt einen Leitantrag zur Demokratiestärkung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Congress-Centrum in Würzburg vor den Mitgliedern der Synode, des Rates und der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) gesprochen. Ein Posaunenchor hatte die Veranstaltung mit dem Lied 'Mit Dir, Maria, singen wir' eröffnet, bevor das Staatsoberhaupt den großen Saal betrat. Die Herbsttagung der EKD dauert noch bis zum Mittwoch.

Im Mittelpunkt der Tagung stehen die Schwerpunkte Demokratie und Generationengerechtigkeit. Steinmeier nutzte seinen Auftritt, um sowohl persönliche Verbundenheit mit der Kirche als auch eine politische Mahnung an die Gesellschaft zu verbinden.

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Steinmeier spricht vor der EKD-Synode in Würzburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete es als immer wieder wie ein Nachhausekommen, bei den aus dem Glauben Engagierten zu sein. Er zählt sich kirchlich zu den Hochverbundenen und war während seiner Amtszeit mehrfach bei großen kirchlichen Veranstaltungen zu Gast.

In seiner Rede erinnerte Steinmeier an seinen Volksschullehrer, der ihm die Nächstenliebe nahegebracht habe. Außerdem nannte er seinen Berliner Gemeindepfarrer Bernd Krebs, der lange die evangelisch-reformierte Bethlehemsgemeinde in Berlin-Neukölln geleitet hatte. Steinmeier verwies zudem darauf, dass er 2019 als Kirchentagspräsident den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund geleitet hätte, wäre er nicht Bundespräsident geworden.

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Politisch wurde Steinmeier, als er die Gesellschaft in einem radikalen Traditionsbruch sah. Kirchliche Existenz sei noch nicht an den Rand gedrängt, ringe aber mit der fortschreitenden Säkularisierung, sagte er. Dies habe große Folgen nicht nur für die Kirche, sondern für das gesamte Gemeinwesen.

Demokratiestärkung als Kernthema der EKD-Synode

Die Synode beschloss am Dienstag einen Leitantrag zum Thema Demokratiestärkung durch Kirche und Diakonie. Damit setzt die Evangelische Kirche in Deutschland ihren Schwerpunkt auf die Verteidigung freiheitlicher Ordnung.

Die Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin, Friederike Krippner, erklärte, dass auch in Deutschland die Demokratie von innen und außen angegriffen werde und es sozial kälter werde. Die Kirche wolle diesem Trend mit ihren Gemeinden als Hoffnungsort und Bildungswerkstatt begegnen. Krippner sprach von klaren Grenzen.

Nach Krippners Worten sind gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und völkischer Nationalismus mit der Übernahme von Ämtern und Verantwortung in Kirche und Diakonie nicht vereinbar. Die Kirche wolle sich für eine soziale, freiheitliche und streitbare Demokratie einsetzen und Menschen unterstützen, die für ihr Engagement angefeindet werden.

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Stimmen aus Bayern und Brandenburg zur Demokratie

Bayerns Landesbischof Christian Kopp forderte die Kirche auf, im ganzen Land Bündnisse für die Demokratie zu bilden. Der Brandenburger Superintendent Frank-Schürer Behrmann betonte, dass die Fragen, vor denen die Gesellschaft stehe, nur in einer weltweiten, ökumenischen Gesellschaft gelöst werden könnten.

Behrmann verknüpfte den Erhalt der Demokratie direkt mit sozialer Gerechtigkeit. Eine Demokratie sei nur dann möglich, wenn soziale Gerechtigkeit durch Teilhabe wirklich gesichert sei.

Die Ordensschwester und Historikerin Nicole Grochowina, die der evangelischen Kommunität Christusbruderschaft Selbitz angehört, hielt dagegen, dass gerade in einer Zeit voller destruktiver Erzählungen auch Hoffnungserzählungen nötig seien. Sie verwies auf die Verheißung Gottes, die wirke und in die Welt getragen werde.