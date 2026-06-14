Steinmeiers Glückwunsch an das iranische Regime: Einige Fragen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem iranischen Regime zu seinem 40. Jubiläum gratuliert. Seine Botschaft war freundlich, aber nicht frei von politischer Kritik. Wir fragen uns, warum Steinmeier sich nicht auf herzliche Glückwünsche beschränkt hat und stattdessen eine belehrende Botschaft an den amerikanischen Präsidenten gerichtet hat.

Als das Terrorregime der Mullahs sein 40. Jubiläum beging, schickte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 11. Februar 2019 ein freundliches Telegramm nach Teheran. Seine Botschaft: Herzliche Glückwünsche zum Nationalfeiertag, auch im Namen meiner Landsleute.

Kein Wort über Folter, Hinrichtungen, Terrorfinanzierung und die systematische Unterdrückung von Frauen durch das Regime. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Steinmeier 2016 den damaligen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani als Hassprediger bezeichnete. Im selben Jahr entstand auf der Münchner Sicherheitskonferenz jenes bemerkenswerte Foto, das den damaligen Außenminister Zarif zeigt, der sich auf herzliche Glückwünsche zu beschränken schien.

Statt sich auf herzliche Glückwünsche zu beschränken, schickte Steinmeier dem amerikanischen Präsidenten eine belehrende Botschaft: Für die vielfältigen Herausforderungen Ihres Amtes wünsche ich Ihnen zugleich Weisheit, Zuversicht und die positive Kraft, die aus der Verfassung und der langen, demokratischen Geschichte Ihres Landes erwächst. Diese Zeilen an den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu richten, wirkt befremdlich - unabhängig davon, wie man Trumps Amtsführung bewertet.

Wer einem Diktatorenregime höflich gratuliert, sollte gegenüber dem demokratisch gewählten Präsidenten des wichtigsten Verbündeten Deutschlands nicht den Oberlehrer geben. Stattdessen lässt Steinmeier kaum eine Gelegenheit aus, Trump in einer Schärfe zu kritisieren, wie man es in den vergangenen Jahren zum Iran und Russland oft vermisst hat.

Man könnte meinen, der Bundespräsident leide an einem regelrechten In einer Zeit, in der die Terrorregime in Moskau und Teheran die freie Welt herausfordern, braucht Deutschland einen Bundespräsidenten, der hilft, das belastete Verhältnis zwischen Europa und Amerika zu stärken. Und kein Staatsoberhaupt, das selbst bei einer Glückwunschbotschaft politische Abrechnungen nicht unterdrücken kann





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