Steinsalz vs. Meersalz - Was wirklich über Gewinnung, Mineralstoffe und Jod zu wissen ist

Ein ausführlicher Vergleich von Steinsalz und Meersalz: Unterschiedliche Gewinnungsmethoden, minimaler Mineralstoffunterschied, Mythos um den Jodgehalt und die Bedeutung jodierten Salzes für die Gesundheit.

Steinsalz und Meersalz gehören zu den beiden am häufigsten konsumierten Salzarten, doch ihr Unterschied liegt vor allem in der Art und Weise, wie sie gewonnen werden.

Rund siebzig Prozent des weltweit produzierten Salzes stammt aus Steinsalz, das in urzeitlichen Meeresablagerungen entstanden ist und heute tief unter der Erdoberfläche abgebaut wird. Bei diesem Verfahren werden massive Salzgesteine mit modernen Bergbautechniken zerkleinert, gesiebt und anschließend gereinigt, um das Endprodukt für den Lebensmittelbereich nutzbar zu machen. Im Gegensatz dazu entsteht Meersalz in flachen Becken, in denen Meerwasser durch Sonneneinstrahlung und Wind verdunstet. Das zurückbleibende Kristallisationswasser wird dann gesammelt, getrocknet und zu feinem Speisesalz verarbeitet.

Die gesamte Produktionskette ist dabei von natürlichen Wetterbedingungen und der geografischen Lage des Salinengebiets abhängig, was zu regional unterschiedlichen Kristallgrößen und Feuchtigkeitsgehalten führt. Ein häufig verbreiteter Mythos besagt, dass Meersalz aufgrund seiner vermeintlich höheren Mineralstoffgehalte gesünder sei als Steinsalz. Es stimmt zwar, dass Meersalz leicht höhere Konzentrationen an Magnesium, Calcium und anderen Spurenelementen aufweisen kann, doch diese Unterschiede sind aus ernährungswissenschaftlicher Sicht verschwindend gering.

Der tägliche Salzkonsum liegt bei Erwachsenen typischerweise zwischen acht und zehn Gramm, womit die Gesamtdosis an Magnesium oder Calcium, die über das Salz aufgenommen wird, vernachlässigbar bleibt. Zur Veranschaulichung: Der menschliche Körper benötigt täglich etwa tausend Milligramm Calcium, während ein Gramm Meersalz höchstens ein bis zwei Milligramm Calcium liefert. In der Praxis trägt Salz also kaum zur Deckung des Mineralstoffbedarfs bei und kann keine messbaren gesundheitlichen Vorteile gegenüber Steinsalz bieten. Ein weiteres weit verbreitetes Missverständnis betrifft den Jodgehalt.

Viele Verbraucher gehen davon aus, dass Meersalz von Natur aus mehr Jod enthält und deshalb die optimale Wahl für die Schilddrüsenfunktion sei. Tatsächlich ist der Jodgehalt in ungejudent Meersalz jedoch nicht signifikant höher als in Steinsalz. Entscheidend ist vielmehr die gezielte Anreicherung: Nur Salz, das ausdrücklich als "jodiertes Speisesalz" gekennzeichnet ist, enthält die für den menschlichen Organismus notwendige Menge an Jod, unabhängig davon, ob es aus Stein oder Meer gewonnen wurde.

In Deutschland leiden etwa 32 % der Erwachsenen und 44 % der Kinder sowie Jugendlichen an einer suboptimalen Jodversorgung, ein Risiko, das zu Schilddrüsenfehlfunktionen, beeinträchtigtem Wachstum und eingeschränkter kognitiver Entwicklung führen kann. Deshalb empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung die konsequente Verwendung von jodiertem Speisesalz beim Kochen und Würzen.

Wer zusätzlich seine Jodaufnahme erhöhen möchte, kann marine Quellen wie Algen, Seefisch oder jodhaltige Nahrungsergänzungsmittel nutzen, sollte jedoch gleichzeitig auf einen moderaten Gesamtsalzverbrauch achten, um kardiovaskulären Risiken durch zu hohen Natriumkonsum vorzubeugen





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