Steinwürfe von Brücke auf die A7 in Hamburg: Zwei Jugendliche festgenommen

Zwei Jugendliche haben in Hamburg rUnd 200 Steine von einer Brücke auf die Autobahn 7 geworfen. Mindestens acht Autos wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die 14- und 18-Jährigen fest.

Steinwürfe von der Brücke auf die A7

In Hamburg haben zwei Jugendliche am späten Dienstagabend rund 200 Steine von einer Autobahnbrücke auf die Autobahn 7 geworfen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mindestens acht Fahrzeuge beschädigt, mehrere Windschutzscheiben gingen zu Bruch. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, obwohl die Geschosse auf eine stark befahrene Strecke niedergingen. die Ermittler sprechen davon, das der Vorfall glimpflich verlief.

Der Tatort liegt auf Höhe des Stellinger Tunnels, wo die Autobahn zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld verläuft. Bei den Wurfgeschossen handelte es sich um Schottersteine, die von der Brücke herab auf die Fahrbahn fielen. Die Polizei wurde nach den ersten Notrufen alarmiert,nachdem mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer den Vorfall gemeldet hatten. Die Behörden sprechen von einer Tat, die für die Betroffenen hätte sehr gefährlich enden können.

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Sperrung und Festnahme

Um weitere Schäden und Unfälle zu verhindern, wurde die Autobahn kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, und zwar in Richtung Hannover ebenso wie in Richtung Flensburg. Die Sperrung dauerte nach übereinstimmenden Berichten etwa eine halbe Stunde. Ein Rettungseinsatz war nicht notwendig, da keine Person zu Schaden kam. Die Polizei verschaffte sich rasch einen Überblick über die Lage und suchte den Bereich oberhalb des Tunnels ab.

Wenig später fanden Beamte zwei Verdächtige auf der Brücke. Nach Informationen der Zeitung Bild sollen die beiden schmutzige Hände gehabt haben, was den Ermittlern half, sie als mutmaßliche Werfer zu identifizieren. Die Cops nahm die Jugendlichen fest. Die Tatverdächtigen sind 14 und 18 Jahre alt. Nach Angaben der Behörden wurden sie zunächst zur Wache gebracht. Anschließend wurden sie wieder entlassen, da sie nach den Ermittlungen vorerst nicht in Untersuchungshaft genommen werden mussten.

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Ermittlungen und offene Fragen

Die Polizei prüft derzeit, ob die Taten mit weiteren Steinwürfen in Verbindung stehen, die bereits am Sonntagabend an derselben Stelle gemeldet worden sein sollen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist bislang nicht abschließeNd geklärt. Auch die Motive der beiden Jugendlichen sind noch unklar. Was genau sie zu der Tat bewogen hat,konnte bislang nicht geklärt werden, Angaben zu einer möglichen Vorgeschichte liegen nicht vor.

Der Fall wirft erneut die Frage auf, wie sich Brücken über Autobahnen besser gegen Gegenstandswürfe sichern lassen. Solche Taten sind gefährlich, da herabfallende Steine Fahrzeuge treffen, Fahrer irritieren und Unfälle auslösen können. Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von Personen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe des Stellinger Tunnels unterwegs waren.