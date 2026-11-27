Stella Stegmann packt für Barcelona. Doch es wird kein gewöhnlicher Urlaub: Sie kündigt einen emotionalen Familientrip an.

-Story. Während sie in einem Zimmer vor offenen Kleiderregalen ihre Sachen für den Trip zusammensuchte, wandte sie sich mit einer Nachricht an ihre Fans: "Packen gerade, weil wir heute noch nach Barcelona fliegen.

Wird ein emotionaler Family Trip, erzähle euch bald endlich mal mehr darüber" , schrieb sie zu dem Clip. In wessen Begleitung sie in die spanische Großstadt gereist ist und was genau sie dorthin führt, ließ das Model zunächst offen. Auf die Auflösung müssen ihre Fans aber wohl nicht allzu lange warten:mit einem leichten Lächeln direkt in die Kamera. Ihre Community begrüßt sie gut gelaunt mit den Worten "Guten Morgeeen".

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Für die Anreise setzte die Content-Creatorin auf ein stimmiges Komplett-Outfit in Cremetönen: Zu einem figurbetonten, cremeweißen Top mit tiefem Reißverschluss kombinierte sie eine farblich abgestimmte Hose. Ihre langen Haare fielen ihr überwiegend offen über die Schultern, wobei sie die vorderen Partien seitlich mit hellen Spangen fixiert hatte. Weitere Details zu dem Ausflug nennt sie allerdings nicht – sowohl den Anlass des Besuchs als auch ihre Begleitung oder die Länge ihres Aufenthalts in Barcelona hältbislang unter Verschluss.