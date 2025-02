Stellantis Patentiert Ein Abgassystem Für Elektroautos

Stellantis hat ein Patent für ein Abgassystem für Elektroautos eingereicht, das die Sicherheit bei Batterieüberhitzung und Brandgefahren erhöhen soll.

Stellantis hat in den USA ein Patent eingereicht, das ein Auspuffsystem für Elektrofahrzeuge beschreibt. Die Idee mag zunächst verwunderlich erscheinen, hat aber einen ernsten Hintergrund: Die Sicherheit soll durch die neue Technologie erhöht werden. Die Gefahr besteht darin, dass Batterie n bei Überhitzung Gase freisetzen können, die Wasserstoff sowie brennbare Kohlenwasserstoffe wie Methan, Ethan, Ethylen, Acetylen, Propan und Butan enthalten.

Diese Gase sammeln sich im Batteriegehäuse und können bei hohen Temperaturen entflammen. Stellantis möchte mit dem Abgassystem verhindern, dass es zu solchen Brandgefahren kommt. Durch gezielte Ableitung der Gase soll verhindert werden, dass sie sich entzünden. Sollte der Schaden jedoch so groß sein, dass die Batterie trotzdem entflammen sollte, soll das System dazu beitragen, den weiteren Schaden durch die brennende Batterie zu reduzieren. Ein einfaches Überdruckventil würde die Gase zwar ablassen, aber sie könnten sich immer noch direkt am Fahrzeug entzünden. Daher plant Stellantis ein komplexeres Abgassystem, das die Gase chemisch umwandeln soll. Laut der Patentanmeldung sollen die Gase im Abgassystem der Batterie durchlaufen verschiedene Behandlungszonen, in denen der Gasstrom chemisch behandelt wird, um den Anteil kritischer chemischer Bestandteile aus dem Strom zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren. Stellantis betont jedoch, dass es keine Panikmache geben soll, da es bei Batterie-elektrischen Fahrzeugen deutlich seltener zu Bränden kommt als bei Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor. Das System soll nur in einem statistisch extrem seltenen Fall zum Einsatz kommen, um die Sicherheit der Insassen zu erhöhen. Das heißt aber auch: Mit einem Fake-Verbrenner-Sound hat dieses Abgassystem für Elektroautos nichts zu tun. Stellantis hat sich bereits mit der Entwicklung eines Fake-Verbrenner-Sounds für Elektrofahrzeuge beschäftigt. Standarisierte Löschwasseranschlüsse, die von einigen Feuerwehren vorgeschlagen wurden, könnten die Sicherheit zusätzlich erhöhen. Bei einem Brand/Unfall könnte der Schaden so gezielter gelöscht oder begrenzt werden. Stellantis möchte mit dem Patent eine neue Stufe der Sicherheit für Elektrofahrzeuge erreichen. Die Entwicklung des Abgassystems ist ein komplexer Prozess, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Es ist jedoch wichtig, dass die Sicherheit von Elektrofahrzeugen immer an erster Stelle steht





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Stellantis Elektroauto Sicherheit Patent Batterie Abgassystem Brandschutz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stellantis Patentiert Abgassystem für Elektroautos zur BrandgefahrreduzierungStellantis hat ein Patent für ein Abgassystem für Elektroautos eingereicht, das die Brandgefahr aufgrund von überhitzten Batterien minimieren soll. Das System zielt darauf ab, brennbare Gase, die bei Batterieüberhitzung freigesetzt werden, abzuleiten und chemisch zu umwandeln, um Entzündungen zu verhindern.

Weiterlesen »

Stellantis plant BYD-Batterien für günstige ElektroautosStellantis will die Preise seiner Elektro-Kleinwagen unter 20.000 Euro senken, indem es auf Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriezellen von BYD setzt. Das französische Portal „L’Argus“ berichtet über diese Pläne, die durch BYDs Skaleneffekte und Spezialisierung auf LFP-Batterien begünstigt werden. Geplant ist eine Batteriekapazität von 30-35 kWh, die eine WLTP-Reichweite von 200 bis 250 Kilometern ermöglichen soll.

Weiterlesen »

Stellantis entwickelt Sicherheits-Auspuffsystem für ElektroautosStellantis hat in den USA ein Patent für ein Auspuffsystem für Elektroautos eingereicht, das die Sicherheit erhöhen soll. Das System soll Gase abfangen, die bei Überhitzung der Batterien freigesetzt werden, und somit das Risiko von Bränden reduzieren.

Weiterlesen »

Stellantis Entwickelt Ein Auspuffsystem Für ElektroautosStellantis, der europäische Autohersteller, hat ein Patent auf ein innovatives Auspuffsystem für Elektrofahrzeuge eingereicht. Dieses System zielt darauf ab, die Sicherheit von Elektroautos in einem seltenen, aber potenziell gefährlichen Szenario zu erhöhen: dem Brand der Batterie. Das Auspuffsystem soll brennbare Gase, die bei Überhitzung der Batterie freigesetzt werden, abfangen und entweder chemisch umwandeln oder sicher ableiten, um die Gefahr eines Brandes zu minimieren.

Weiterlesen »

Stellantis lockt Händler mit Verkaufsbonus für ElektroautosStellantis muss wegen EU-CO2-Zielen den Verkauf von lokal emissionsfreien Elektroautos erhöhen. Dabei soll insbesondere der Handel helfen.

Weiterlesen »

Stellantis bestätigt Produktion von Elektroautos auf STLA Small Plattform in SpanienStellantis kündigte offiziell die Produktion von Elektroautos auf Basis der STLA Small Plattform in den spanischen Werken Vigo und Saragossa an. Die Auswahl der Werke erfolgte aufgrund ihrer Wettbewerbsfähigkeit, ihres Know-hows, ihres sozialen Klimas und der Unterstützung der öffentlichen Verwaltungen. Konkrete Modelle wurden bisher nicht genannt, jedoch wird vermutet, dass es sich um die Nachfolger der aktuellen B-Segment Modelle handelt.

Weiterlesen »