Die Stellantis-Werke Sochaux, Mulhouse und Rennes pausieren im Dezember und Januar zeitweise. Der Konzern reagiert auf den schwierigen Markt.

Der Automobilkonzern Stellantis unterbricht im Dezember 2026 und Januar 2027 die Produktion in drei französischen Werken. Betroffen sind die Standorte Sochaux, Mulhouse und Rennes, an denen unter anderem Modelle der Töchter Peugeot und Citroën gefertigt werden.

Als Gründe nennt der Konzern einen schwierigen europäischen Markt, neue und aggressive Konkurrenz sowie die geopolitische Situation. Die Maßnahmen sollen die Produktionskapazitäten an die aktuelle Marktlage anpassen. In Sochaux und Mulhouse wird die Produktion Anfang Dezember zunächst tageweise unterbrochen. Über die Weihnachtspause hinaus sollen die Fertigungslinien in Sochaux erst am 11.

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Januar und in Mulhouse am 12. Januar 2027 wieder anlaufen. Auch im Werk Rennes ist ein Produktionsstopp über den Jahreswechsel bis mindestens zum 5. Januar vorgesehen.