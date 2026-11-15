Kritik an der taz an Alice Weiders Freundschaft zu Monika Gruber. Forderung nach Mut und Einbeziehung aller politischen Lager bei der Kandidatur.

Die Debatte um die potenzielle Kandidatur von Alice Weider für das Amt der Bundespräsidentin hat durch kritische Äußerungen in der Zeitung "taz" neue Brisanz erlangt. Der Text macht deutlich, dass die enge persönliche Verbindung zu Monika Gruber in einem ungünstigen Licht dargestellt wird. Diese Freundschaft wird von der Publikation als belastend gewertet, da Gruber als bekannt für kontroverse Statements gilt. Die Kritik zielt dabei stark auf die politischen und sozialen Positionen ab, die Gruber öffentlich vertritt und die von Weider nicht explizit zurückgewiesen werden.

Kontaktschuld und politische Isolation

Der Autor wirft Weider vor, sich an alten Regeln der Kontaktschuld zu orientieren, die er als absurd und unchristlich ablehnt. Diese Praxis, mit bestimmten Personen nicht zu verkehren oder bestimmte Veranstaltungen zu meiden, sei typisch für die extreme Linke. Historische Vergleiche werden mit der DDR und den Memoiren von Wolf Biermann gezogen, um die als unerträglich empfundene Isolation zu kritisieren. Die Forderung lautet, solchen Regeln nicht zu folgen und stattdessen eigene Maßstäbe zu setzen, anstatt sich von vorgegebenen Milieus einschränken zu lassen.

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Kritik an Monika Gruber als politisches Hindernis

Zentraler Punkt der Angriffe ist das Verhältnis zu der Kabarettistin Monika Gruber. Die Zeitung "taz" klagt Weider an, eng mit ihr befreundet zu sein und sogar erwägt worden zu sein, in eine gemeinsame Wohngemeinschaft zu ziehen. Gruber wird dabei als "Schwurbelfreundin" diffamiert und mit der als schwerwiegend beschriebenen Transphobie belastet. Ein Vergleich wird mit Dieter Nuhr gezogen, um das Ausmaß der Kritik an Grubers öffentlichem Auftreten zu verdeutlichen. Diese Einordnung dient dazu, die politische Tauglichkeit von Weider als repräsentatives Staatsoberhaupt infrage zu stellen.

Wortwahl und wahrgenommene politische Affinitäten

Zitatstellen, die in den Medien für Aufsehen sorgen, werden explizit benannt, um Grubers Positionen als extrem darzustellen. So wird erwähnt, dass der Begriff "Gender-Schmarrn" verwendet wurde. Zudem wird kritisiert, dass die Grünen als "Klima-Sekte" bezeichnet wurden. Diese Formulierungen stehen im Zentrum der Argumentation, die darauf hindeutet, dass Weider derartige Ansichten teilt oder zumindest duldet. Die Nennung dieser spezifischen Phrasen soll zeigen, wie weit entfernt Gruber vom mainstream politischen Diskurs steht.

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Forderung nach demokratischer Offenheit und Mut

Neben der Kritik an der Freundschaft wird Weider aufgefordert, den Mut zu zeigen, zu ihren Beziehungen zu stehen. Als gute Präsidentin müsse sie diese Positionen offensiv vertreten, anstatt sich vor den Vorwürfen zu ducken. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das Fehlen von Vorstellungsgesprächen mit den Fraktionen der Linken und der AfD. Der Autor empfindet dies als Fehler, da es sich um eine höfliche Formalie handelt, die der demokratischen Tradition entspricht.

Appell an die Einheit aller Deutschen

Letztlich wird der Appusslautend, dass Weider die Präsidentin aller Deutschen sein sollte. Dies umfasst unabhängig von der politischen Nähe oder Distanz alle Bevölkerungsgruppen und Strömungen. Die Botschaft ist klar: Ein Staatsoberhaupt darf sich nicht auf bestimmte Lager beschränken, sondern muss den verbindenden Faktor im Staat repräsentieren. Die Kritik an den Kontakten und den fehlenden Gesprächen dient dazu, diese Rolle einzufordern und Weider zur Rechenschaft zu ziehen, falls sie ihren Anspruch auf das höchste Amt ernst meint.