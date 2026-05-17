Stephan Just verpflichtet als neuer Cheftrainer beim Drittligist HC Empor Rostock

Der ehemalige Nationalspieler Stephan Just wird neuer Cheftrainer beim Drittligist HC Empor Rostock. Er erhält einen Vertrag bis 2028 und wird Nachfolger von Michael Jacobsen. Just hatte letztes Jahr den HC Oppenweiler/Backnang in die 2. Liga geführt und musste nach nur zwei Punkten nach den ersten sieben Spielen gehen. Er wird mit der Mannschaft arbeiten, um den nächsten Schritt in die 2. Liga zu gehen und den Weg des Vereins mitzugehen.

Drittligist HC Empor Rostock hat Stephan Just ab Sommer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der frühere Nationalspieler, der unter anderem in Eisenach, Magdeburg und Schwerin spielte, erhält einen Vertrag bis 2028 und wird Nachfolger von Michael Jacobsen, der am Saisonende Schluss macht.

"Wir haben einen Trainer gesucht, der Erfahrung im Männerbereich mitbringt, Talente entwickeln kann und unsere Philosophie mitträgt. Stephan Just hat das bei seinen bisherigen Stationen unter Beweis gestellt. Mit ihm wollen wir kontinuierlich und geduldig weiterarbeiten," sagt Vorstandsvorsitzender Tobias Woitendorf. Just hatte letztes Jahr den HC Oppenweiler/Backnang in die 2.

Liga geführt und musste nach nur zwei Punkten nach den ersten sieben Spielen gehen. Bis jetzt kamen beim Tabellenletzten allerdings keine weiteren Zähler hinzu... Nun sein Neustart beim Traditionsverein, der mehrfacher DDR-Meister war und kurz nach der Wende auch in der Bundesliga spielte. Just: "Der HC Empor ist ein Verein mit großer Tradition, starken Fans und viel Potenzial.

Die Gespräche waren von Beginn an sehr offen und vertrauensvoll. Ich freue mich darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten, die Entwicklung voranzutreiben und gemeinsam mit dem Verein den nächsten Schritt zu gehen.

" Der soll möglichst schnell in die 2. Liga führen. Doch das allein ist nicht das Ziel. Sportvorstand André Wilk: "Für uns war entscheidend, dass der neue Trainer nicht nur Ergebnisse liefern kann, sondern auch bereit ist, den Weg des Vereins mitzugehen.

Wir wollen den Männerbereich, die U23 und den Nachwuchs am Landesleistungszentrum weiter enger verzahnen. Stephan Just passt mit seiner Erfahrung und seiner Art sehr gut zu diesem Ansatz.





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