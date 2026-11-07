Stephanie Rice scheitert an 130 Bewerbungen: Olympiasiegerin startet Neuanfang

Die dreifache Goldmedaillengewinnerin Stephanie Rice erhält nach 130 Absagen keine Festanstellung mehr. Sie plant den Aufbau eines eigenen Unternehmens.

Die australische Schwimmerin Stephanie Rice, heute 38 Jahre alt und in zweiter Ehe Stephanie Lassey, steht vor einer großen beruflichen Zäsur. Trotz ihrer herausragenden sportlichen Erfolge als Olympiasiegerin und ihrer weiteren akademischen Qualifikationen gibt die ehemalige Spitzensportlerin seit acht Monaten kein neues Arbeitsverhältnis auf. In diesem Zeitraum reichte sie mehr als 130 Bewerbungen ein, erhielt jedoch ausschließlich Absagen. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass die dreifache Goldmedaillengewinnerin ihre Strategie grundlegend ändert und sich einen Neuanfang als Unternehmerin vorgenommen hat.

Sportliche Karriere und akademischer Werdegang

Rice kann auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken, die weit über den Sport hinausreicht. Ihren größten Triumph feierte sie im Jahr 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking. Dort sicherte sie sich drei Goldmedaillen. Diese Erfolge errang sie in den Disziplinen über 200 Meter Lagen, über 400 Meter Lagen sowie in der 4 x 200 Meter Freistil-Staffel. Nach dem Ende ihrer aktiven Karriere im Jahr 2014 erweiterte sie ihr Profil durch ein Masterstudium im Bereich BWL. Die anschließende berufliche Phase verbrachte sie in Dubai, wo sie als Direktorin tätig war, bevor sie das Unternehmen verließ, um sich neu zu orientieren.

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Scheitern trotz hoher Qualifikationen

Trotz ihrer klaren Absicht, sich beruflich neu aufzustellen, stieß Rice auf massive Hürden auf dem Arbeitsmarkt. Sie beschreibt die Erfahrungen der vergangenen Monate als äußerst frustrierend. Die Bewerberin kam in mehreren Fällen sogar bis in die letzte Auswahlrunde, unterlag am Ende jedoch stets anderen Kandidaten. Die vielen Rückschläge haben bei der 38-Jährigen ein Umdenken ausgelöst. Die gläubige Sportlerin suchte nach einer Begründung oder einem Hinweis für ihre missliche Lage und bat Gott während eines Spaziergangs um ein Zeichen. Dies geschah, nachdem sie erkannt hatte, dass die bloße Anhäufung von Absagen kein nachhaltiges Muster darstellt.

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Das Zeichen und der Entschluss zur Selbstständigkeit

Die Antwort auf ihr Gebet kam überraschend schnell. Nur drei Stunden nach ihrem Wunsch nach einem Hinweis traf eine weitere Absage ein. Für Rice war dies das definitive Signal, das sie erwartet hatte. Sie zog die Konsequenzen aus dieser Serie von Niederlagen und beschloss, zukünftig keine weiteren Bewerbungen für Vollzeitstellen mehr einzureichen. Dieser Schritt bedeutet nicht das Ende ihrer beruflichen Ambitionen, sondern vielmehr eine strategische Wende. Statt weiter auf die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen zu warten, plant sie, ein eigenes Business aufzubauen. Bis Ende des Jahres soll sie eine Geschäftsidee entwickelt haben, die sie nach eigenen Aussagen durch ihren Glauben gefunden hat.