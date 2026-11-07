Stephanie Rice sucht Job: Olympiasiegerin scheitert nach 130 Bewerbungen

Die australische Schwimm-Olympiasiegerin Stephanie Rice bleibt nach 130 Absagen ohne Anstellung. Sie plant den Neustart mit einem eigenen Business.

Die ehemalige australische Schwimmsport -Star Stephanie Rice hat ihre aktive Suche nach einer Vollzeitstelle beendet. Nach acht Monaten und mehr als 130 Absagen zieht die 38-jährige ehemalige Olympiasiegerin die Reißleine. Obwohl sie über exzellente Qualifikationen verfügt, blieb ihr der erhoffte berufliche Erfolg in der Wirtschaft bisher verwehrt.

Mehrere Goldmedaillen und MBA fehlen nicht

Stephanie Rice zählte zu den absoluten Top-Stars im internationalen Schwimmsport. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking holte sie dreimal Gold. Die Siege errang sie über 200 Meter Lagen, über 400 Meter Lagen sowie mit der 4-x-200-Meter-Freistil-Staffel Australiens. Nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn im Jahr 2014 absolvierte sie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft. Mit diesem akademischen Hintergrund und ihrer früheren Führungserfahrung als Direktorin in Dubai schien sie ideal aufgestellt für eine weitere Karriere.

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130 Bewerbungen führen zu frustrierender Bilanz

Trotz dieser soliden Basis erhielt sie den Zuschlag bei keiner einzigen Bewerbung. Rice hat auf Instagram offenbart, dass sie bereits mehr als 130 Bewerbungen verschickt hat. In nur fünf Fällen schaffte sie es bis in die finale Auswahlrunde. Am Ende erhielt jedes Mal ein anderer Kandidat den Arbeitsvertrag. Die mehrfache Abweisung fasst die 38-Jährige als äußerst frustrierend zusammen. Selbst die Annahme ihres Ehenamens Lassey nach der Hochzeit änderte nichts an ihrer beruflichen Stagnation.

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Göttliches Zeichen beendet die Jobsuche

Die zahlreichen Rückschläge haben Rice schließlich zum Umdenken gebracht. Als gläubige Olympiasiegerin bat sie Gott während eines Spaziergangs um ein Zeichen. Sie fasste den Entschluss, dass sie keine weiteren Vollzeitstellen mehr annehmen würde, sollte auch die nächste Bewerbung scheitern. Gerade einmal drei Stunden nach diesem Gebet erhielt Rice tatsächlich eine weitere Absage. Für sie war dies das klare Signal, das sie zuvor erbeten hatte.

Neuer Fokus auf eigenes Business bis Jahresende

Das Ende der traditionellen Jobsuche bedeutet für Stephanie Rice jedoch keineswegs, dass sie ihre beruflichen Ziele aufgibt. Stattdessen will sie künftig ihr eigenes Business aufbauen. Bis zum Jahresende plant sie, eine Geschäftsidee weiterzuentwickeln, die sie nach eigenen Angaben durch ihren Glauben gefunden hat. Die ehemalige Spitzensportlerin nutzt ihre Führungserfahrung nun, um als Unternehmerin selbstständig zu werden.