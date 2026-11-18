Stephen Curry teilt mit ESPN sein chronisches Knieödem mit. Der 38-jährige NBA-Star warnt vor seinem Karriereende und nennt seinen aktuellen Vertrag als letzten.

Stephen Curry hat im US-Fernsehsender ESPN offen über seinen aktuellen körperlichen Zustand gesprochen und dabei die Hoffnungen vieler Basketball -Fans weltweit gedämpft. Der viermalige NBA -Meister der Golden State Warriors räumte ein, dass die bisherigen Probleme im rechten Knie weit schwerwiegender sind, als offiziell angenommen.

Chronisches Knieödem bremst NBA-Star

Die Ursachen für die Ausfälle waren lange Zeit als harmloses Läuferknie etikettiert worden, doch die aktuelle Diagnose enthüllt ein chronisches Drama. Im Kniegelenk von Curry hat sich ein schmerzhaftes Knochenödem gebildet, das durch stark abgenutzten Knorpel ausgelöst wurde. Da die betroffene Stelle im Gelenk schlecht durchblutet ist, heilt der Schaden praktisch nicht ab. Diese Diagnose markiert das Ende einer langen Phase der Minimierung von Symptomen.

Also read Wendl und Arlt verschieben Karriereende: Doppelsitzer bleiben dem Rodeln treu

Bereits im vergangenen Januar traten die ersten ernsthaften Probleme auf, die ihn damals für 27 Spiele auf die Bank zwangen. Die Natur des Knorpelschadens bedeutet für den Superstar, dass jede Belastung das Risiko erhöht, da der Körper den Defekt nicht natürlich reparieren kann. Dies ist ein medizinisches Detail, das die zukünftige Verfügbarkeit des Spielers fundamental einschränkt.

Vertrag als möglicher letzter Schritt

Curry spricht in seinen Aussagen offen über seine basketballerische Vergänglichkeit und macht den Fans keine falschen Hoffnungen auf eine lange Fortsetzung. Der im Sommer unterschriebene Vertrag über zwei Jahre und rund 107 Millionen Euro wird höchstwahrscheinlich der letzte seiner Laufbahn sein. Diese finanzielle Absicherung steht somit am Ende einer Ära, die von extremer Dominanz und Popularität geprägt war.

Advertisement

Die Golden State Warriors haben diese prognostizierte Entwicklung bereits in ihre战术planung einbezogen. Um das Gelenk des Topstars zu schonen, hat das Management seine Spielzeit drastisch reduziert und ihm gezwungene Pausen verordnet. Die Strategie zielt darauf ab, Curry so lange wie möglich fit zu halten, ohne das Risiko einer totalen Zerstörung des Kniegelenks einzugehen.

Unglaubliche Leistung trotz Verletzungen

Trotz der massiven körperlichen Einschränkungen und der medizinischen Warnsignale liefert Curry beeindruckende statistische Werte ab. In seinen ersten neun vollständig absolvierten Partien der aktuellen Saison erzielte er im Durchschnitt 30,6 Punkte pro Spiel. Dieser Wert ist besonders vor dem Hintergrund seines Alters von 38 Jahren bemerkenswert, da solche Leistungen in diesem Lebensalter statistisch extrem selten sind.

Die körperliche Stabilität des Stars bleibt jedoch fragil, da neue Probleme hinzugekommen sind. Aktuell fällt Curry wegen eines Risses in der seitlichen Bauchmuskulatur für bis zu einen Monat aus. Diese zusätzliche Verletzung erschwert die Rückkehr in die Stammformation und bestätigt die Sorge um seine Langlebigkeit in der höchsten Spielklasse des Basketballsports.

Countdown für eine Basketball-Ära

Für die Anhänger der Warriors und den Basketball-Fanbereich weltweit bedeutet diese Kombination aus chronischem Knieleiden und akuter Muskelzerrung eine bittere Erkenntnis. Der Countdown zum Abschied einer der größten Spieler der Geschichte ist in vollem Gange. Die Fans müssen sich darauf vorbereiten, dass die Dominanz von Stephen Curry in naher Zukunft ein Ende finden wird.

Advertisement

Die Offenheit des Spielers gegenüber der Presse zeigt, dass er die Realität akzeptiert hat. Es geht nun nicht mehr darum, das Unausweichliche zu verhindern, sondern die verbleibende Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen. Die Kombination aus finanzieller Absicherung durch den neuen Vertrag und der strategischen Schonung durch das Team definiert die letzte Phase seiner Karriere.

Die medizinische Prognose bleibt für alle Beteiligten schwierig, da Knochenödeme bei schlechter Durchblutung kaum heilen. Dennoch versucht Curry, seine Karriere mit der gleichen Intensität zu führen, die ihn zu einer Legende gemacht hat. Die nächsten Monate werden zeigen, wie lange er dieser Belastung standhalten kann, bevor das endgültige Aus besiegelt ist.