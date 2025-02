Stephen Curry zum All-Star-MVP gekürt

Stephen Curry führte sein Team zum Sieg im All-Star-Game der NBA und wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers gekürt. Das All-Star-Game wurde in diesem Jahr erstmals im neuen Format als Vierer-Turnier ausgetragen.

Superstar Stephen Curry führte sein Team zum Sieg im All-Star-Game der NBA und wurde mit der Auszeichnung des wertvollsten Spielers geehrt. In seiner sportlichen Heimat San Francisco führte der Basketball-Profi der Golden State Warriors sein Team mit zwölf Punkten zu einem 41:25-Sieg im Endspiel des erstmals als Vierer-Turnier ausgetragenen Treffens der besten Spieler der Liga.

Curry verwandelte dabei vier Drei-Punkte-Würfe und erhielt die Auszeichnung, obwohl sein Teamkollege Jayson Tatum von den Boston Celtics mit 15 Punkten statistisch einen noch größeren Anteil am Sieg hatte. Für den 36 Jahre alten Curry, der mit den Warriors viermal die NBA-Meisterschaft gewonnen hat, ist es die zweite Ehrung als All-Star-MVP nach 2022.Das All-Star-Game wurde in diesem Jahr erstmals als Turnier mit vier Mannschaften ausgetragen, das aus zwei Halbfinals und einem Finale bestand. Dafür wurden die 24 Profis, die sich bei der Wahl zum All-Star durchgesetzt hatten, auf drei Teams aufgeteilt. In allen drei Partien gewann jeweils das Team, das zuerst die Marke von 40 Punkten erreichte. Die vierte Mannschaft bestand aus vielversprechenden jungen Spielern der NBA und wurde in einem eigenen Turnier bereits am Freitag ermittelt. Deutsche Spieler waren im Finalturnier nicht dabei. Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers musste seine Teilnahme aufgrund einer Fußverletzung kurzfristig absagen und verpasste damit erstmals in seiner Karriere das All-Star-Game





