Stephen Kings Liste der besten Filme des Jahrhunderts umfasst eine Horrorperle

Stephen King hat eine Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts veröffentlicht, die auch eine Horrorperle, den Film

Die Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts von Stephen King umfasst auch eine Horror perle, die dem breiten Publikum vielleicht noch nicht bekannt ist. Hierbei handelt es sich um den Film 'The Rule of Jenny Pen' von Regisseur James Ashcroft aus dem Jahr 2024.

In diesem Streifen spielt Geoffrey Rush die Hauptrolle eines strengen und unwirtlichen Richters, der nach einem Schlaganfall in ein Pflegeheim eingewiesen wird. Dort erlebt er große Schwierigkeiten, sich mit seiner neuen Lebenssituation abzufinden. Er begegnet seinen Mitbewohnern mit Verachtung und gilt selbst nicht als besonders sympathische Figur.

Zu seinen Mitbewohnern gehört auch Dave Crealy, gespielt von John Lithgow, der sich als verwirrter und harmloser älterer Mann gibt, aber nachts sein wahres Gesicht zeigt und die anderen Mitbewohner auf grausame Weise schikaniert. Das Werk des Regisseurs greift die Problematik auf, dass ältere Menschen oft nicht ernst genommen werden und Schäden, die sie geltend machen, leicht abgetan werden können, indem man sie als Folge von Demenz oder Verwirrung darstellt.

Stephen King äußerte sich bereits 2024 positiv über den Film auf X, bevor er daraufhin einen Beitrag löschen ließ. Er empfahl den Film dringend, sobald er bei Shudder erscheint, und lobte die Arbeit von Geoffrey Rush und John Lithgow. Der Film wurde von 72 % der Kritiker positiv bewertet. Wenn du dem Empfehlungsvorschlag folgen möchtest, kannst du den Film bei bestimmten Streaming-Diensten wie Shudder oder Apple TV ansehen





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