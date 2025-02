Stephen Maguires skurrile Covid-Aussage nach Welsh Open-Erfolg

Stephen Maguire sorgte bei der Welsh Open für Überraschung mit einer skurrilen Aussage über seine Covid-Zeit. Der Snookerspieler zog ins Achtelfinale ein, zeigte sich aber nicht begeistert vom Rampenlicht.

Bei der Welsh Open setzte sich Stephen Maguire gegen den Lokalmatador Mark Williams am Haupttisch durch, doch der Schotte schien das Rampenlicht nicht zu genießen. „Es ist schwierig, da ich nicht sehr oft an Tisch eins spiele“, sagte der Weltranglisten-29. nach seinem 4:2-Zweitrundenerfolg am Mittwoch und sorgte mit einer verblüffenden, mitunter eigenwilligen Aussage für Verwunderung.

Ein „guter Sieg“ sei es für ihn gewesen, bilanzierte Maguire, der mit seiner spielerischen Leistung aber nicht zufrieden war. Ihm war nur ein Break mit mehr als 50 Punkten gelungen - seinem Gegner Williams sogar kein einziges. Zurückgeführt werden könnte das auch auf das für Maguire zurzeit ungewohnte Setting. „Wenn man in der Qualifikation spielt, ist es dunkel, es ist ganz anders“, sagte der Schotte, der die Welsh Open 2013 gewonnen und 2021 dort zuletzt im Halbfinale gestanden hatte. Als Fan des Rampenlichts an Tisch eins des Ranglistenturniers zeigte sich Maguire dabei nicht. Stattdessen sagte er, er „habe Covid genossen, als niemand da war. Ich mag keine Menschen.





