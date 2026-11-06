Trump ersetzt Susie Wiles durch Stephen Miller nach Midterm-Niederlagen. Miller, Architekt der Migrationspolitik,übernimmt den Westflügel. Wiles weChselt in die Politikabteilung. Kritiker werfen Wiles Lobbyismus in der Gesundheitspolitik vor.

Personalie: Stephen Miller ersetzt Susie Wiles als Stabschef im Weißen Haus

Präsident Donald Trump hat am Freitag eine bedeutende Personalie im Westflügel des Weißen Hauses bekanntgegeben. Susie Wiles , die bisherige Stabschefin und die erste Frau in diesem Amt, wird ihre Position am kommenden Montag räumen. Ihr Nachfolger wird Stephen Miller , ein langjähriger Vertrauter des Präsidenten und derzeitiger Stellvertretender Stabschef für Politik,sein. Diese Entscheidung markiert den ersten großen Personalwechsel im Kabinett nach den katastrophalen Verlusten der Republikaner bei den Midterm-Wahlen am Dienstag. Die Ernennung Millers gilt als klares Signal, dass der Präsident nicht beabsichtigt, seinen grundlegenden Regierungsansatz zu verändern, sondern vielmehr auf seine bereits etaBlierte, ideologisch gefärbte Linie setzt. Miller gilt als einer der mächtigsten und umstrittensten Architekten der zweiten Amtszeit von Trump und hat maßgeblich die restriktive Migrationspolitik der Regierung gestaltet.

Susie Wiles hatte seit November 2024 die Spitze des Westflügels geleitet und war während dieser Zeit eine der einflussreichsten Figuren in der Trump-Administration. Sie trat ihre Nachfolge an,nachdem sie als Managerin des Wahlkampfs 2024 geholfen hatte,den Sieg des Präsidenten zu sichern. Im Gegensatz zu den vier Stabschefs in der ersten Amtszeit von Trump behielt Wiles das Amt deutlich länger bei. Sie verfolgte eine Strategie, die nicht darauf abzielte, die Art und Weise, wie Trump sein Amt ausübte, grundlegend zu verändern, sondern versuchte, durch den Einsatz einflussreicher Personen innerhalb seines Umfelds seine Agenda zu formen. Trump selbst hatte Wiles in der Vergangenheit gelobt und ihr den Titel der eisernen Dame verliehen, um ihre unerschütterliche Art zu beschreiben. Er versicherte noch im Oktober, dass sie noch für eine lange Zeit an seiner Seite bleiben werde. Nun jedoch wird sie in die politische Operationsabteilung des Präsidenten wechseln, wo sie weiterhin eine Rolle spielen soll.

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Reaktion auf die Midterm-Wahlniederlage und innere Konflikte

Die Entlassung von Wiles ist direkt mit der schlechten Leistung der Republikaner bei den Midterm-Wahlen verbunden, bei denen sie die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat verloren. Berichte deuten darauf hin, dass Präsident Trump wütend auf die Strategien war, die zu diesen historischen Niederlagen führten. Seine Frustschwere habe sich im Weißen Haus ausgebreitet, was zu einer zunehmenden Fraktionierung der Führungsebene beigetragen habe. Trump habe sich bereits in der Empfangshalle des Ostzimmers, noch am Wahlabend,über die Ergebnisse geäußert und die Verantwortung für die Niederlage bei seinem politischen Crew, einschließlich Wiles,gesucht. Quellen,die mit den Umständen vertraut sind, berichten, das Trump sich von Verbündeten dazu drängen ließ, Änderungen am Senior-Team vorzunehmen, da ein Wechsel in der Herangehensweise im Westflügel als notwendig erachtet wurde.

Neben den politischen Niederlagen spielen auch interne Machtkämpfe und ideologische Differenzen eine Rolle bei dieser Personalie. stephen Miller, der seit der ersten Amtszeit zu Trump gehört, hat in den letzten Jahren sein Portfolio erheblich ausgeweitet und umfasst nun weite Teile der inneren Politik. Er hat eine expansive Auslegung der Exekutivmacht befürwortet und gilt als treibende Kraft hinter der Massenabschiebungsstrategie sowie der Bekämpfung liberaler Institutionen. Miller hatte bereits zuvor durch Proxies sein Interesse an der Position des Stabschefs bekundet, falls Wiles gehen würde. Seine Beziehung zu zahlreichen Kabinettsmitgliedern könnte Trump bei der Entscheidung unterstützt haben. Im Gegensatz zu Wiles, die versuchte, stabilisierende Figuren wie den Staatsminister und den Schatzminister einzubinden,setzt Miller auf eine konsequente Durchsetzung der als radikal empfundenen politischen Prioritäten des Präsidenten. einige Beobachter sehen in der Ernennung Millers eine Verdopplung der Agenda, anstatt einen neuen Kurs nach der Wahl einzuschlagen.

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Die Kontroverse um Susie Wiles und Health-Politik

Neben den politischen Rückschlägen wurde Wiles auch in der Gesundheitspolitik kräftig kritisiert. calley Means, der kürzlich als führender Gesundheitsbeamter zurückgetreten war,warf der Ex-Stabschefin vor,Lobbyisten den Zutritt ins Weiße Haus zu gewähren und die Interessen der Amerikaner sowie die Agenda des Gesundheitsministers Robert F. kennedy Jr. zu vernachlässigen. Means behauptete in einem ausführlichen Interview, Wiles habe die Unterstützung für Programme zur Verbesserung der Ernährung von Kindern blockiert, weil die Partei dringend Spenden der Zuckerindustrie für die Midterm-Wahlen benötige. Er berichtete, das sein Team von Wiles-Anhängern unter Druck gesetzt wurde, um die Zulassung von aromatisierten E-Zigaretten zu erleichtern, was als ein Kernanliegen großer Tabakkonzerne dargestellt wurde,die Millionen an Spenden an die Republikaner geleistet hatten.

Means kritisierte zudem, dass Wiles sich gegen eine Regulierung von Glyphosat, einem mit Krebs in Verbindung gebrachten Herbizid, gewehrt habe, und das sie die Arbeit von Kennedys Make America Healthy Again-Bewegung behindert habe. Er bezeichnete Wiles und ihre Stellvertreter als Personen, die die politischen Finanzierungsbedürfnisse über die öffentliche Gesundheit stellten. Diese Anschuldigungen haben das Bild von Wiles weiter erschüttert, obwohl sie zuvor als loyal und kompetent galt. Wiles selbst hat ihre Behandlung wegen Brustkrebs abgeschlossen und in einer Statement auf Social Media erklärt, sie sei stolz darauf, Teil der vergangenen Errungenschaften gewesen zu sein, wie der Sicherung der Grenzen und der Steuersenkungen. Sie betonte, dass ihr Engagement für den Präsidenten und seine Mission unverändert bleibe,auch wenn sich ihre Rolle ändert.

Auswirkungen auf die zukünftige Regierungsarbeit

Die Ernennung von Stephen Miller zum Stabschef hat tiefgreifende Auswirkungen auf die verbleibenden zwei Jahre der Trump-Administration. Miller gilt als einer der mächtigsten politischen Angestellten in der modernen Geschichte der Präsidentschaft. Seine Führung wird wahrscheinlich zu einer weiteren Polarisierung führen, insbesondere da er für seine harte Linie in Migrationsfragen und seine kritische Haltung gegenüber der Justiz bekannt ist. Miller hat bereits frühere Urteile von Richtern, die Zölle des Präsidenten blockierten, als einen judiziellen Putsch bezeichnet. Dies könnte zu weiteren Konflikten mit dem Gerichtssystem führen,das ohnehin schon unter der Kritik der Trump-Administration leidet. Zudem muss sich die Regierung mit den Folgen des Konflikts mit Iran auseinandersetzen,der zu steigenden Treibstoffpreisen und wirtschaftlichen Spannungen geführt hat. Miller hat erklärt, dass er den Krieg mit Iran beenden wolle,was von seinen Kernunterstützern als Verrat an der ursprünglichen Rhetorik betrachtet wurde.

Die Demokraten, die nun die Mehrheit im Kongreß halten, werden die neuen Verantwortlichen im Weißen Haus wahrscheinlich intensiver überprüfen. Senator Ron Wyden, der das einflussreiche Finanzkomitei des Senats leiten wird, hat bereits angekündigt, Ermittlungen aufzunehmen, um die als zerstörerisch empfundenen Aktionen der Trump-Administration zu untersuchen. Die Enthüllungen von Calley Means könnten diesen Prozess weiter anheizen, da sie Hinweise auf potenzielle Interessenkonflikte und den Einfluss von Lobbyisten in den höchsten Ebenen der Regierung liefern. Die öffentliche Debatte wird sich wahrscheinlich auf die Frage konzentrieren, inwieweit spezielle wirtschaftliche Interessen die Gesundheits- und Politikentscheidungen der Administration beeinflusst haben. Während Trump Miller als die Person betrachtet, die seine Vision ohne die Zögerlichkeiten anderer umsetzen kann, sehen Kritiker in der Ernennung eine Bestätigung der autoritären Tendenzen seiner zweiten Amtszeit. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Millers Führungsstil in der Lage ist, die zerstrittene Republikanische Partei zu konsolidieren oder ob die internen Spannungen weiter zunehmen werden.