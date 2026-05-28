Stephon Castle kritisiert Schiedsrichter undNBA-Fans in San Antonio

Stephon Castle, ein Star der San Antonio Spurs, hat nach dem Spiel 5 der Western Conference Finals die Schiedsrichter kritisiert und die Fans in San Antonio beschuldigt, Shai Gilgeous-Alexander zu beschimpfen. Castle sieht eine ungleiche Behandlung der Oklahoma City Thunder von den Schiedsrichtern und kritisiert die mangelnde klare Linie für beide Teams.

Die San Antonio Spurs mussten sich in Spiel 5 der Western Conference Finals dem Oklahoma City Thunder geschlagen geben, liegen in der Serie jetzt mit 2:3 zurück.

Einmal mehr rückten nach Spielende die Schiedsrichter in den Fokus – Spurs-Star Stephon Castle (21) warf den Unparteiischen sogar vor, mit zweierlei Maß zu messen.

"Es ist schwer, sich da immer so durchkämpfen zu müssen. Ich glaube einfach, dass wir angesichts ihrer Verteidigung und ihrer körperlichen Spielweise nicht den gleichen Luxus haben, auf der anderen Seite genauso körperbetont zu spielen," machte der junge Guard seinem Frust Luft. Seine Kritik ist klar: Die klare Linie, die für beide Teams gleich gilt, fehlt Castle. Trotzdem macht er die Schiedsrichter nicht für die Niederlage verantwortlich.

Seine abschließende Analyse: "Ich denke, wir haben viele vorteilhafte Situationen kreiert, aber haben viele offene Würfe nicht getroffen.

" Tatsächlich versenkten die Spurs nur 40 % ihrer Versuche, während Gegner OKC mit 48 % schlichtweg effizienter war. Foto: Getty Images via AF





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