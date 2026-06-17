Sterling Metals erweitert Kupfersystem am Soo Copper Project und entdeckt neue Molybdänzone

Sterling Metals Corp. veröffentlicht positive Assayergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 am Soo Copper Project. Die ersten sechs Löcher bestätigen einen ausgedehnten Kupfer-Porphyrstock und eine neue höhergradige Molybdänmineralisierung. Das Unternehmen hat über 12.000 m gebohrt und setzt die Exploration entlang des 8 km langen Outcrop-Korridors fort.

Sterling Metals Corp. gibt Assayergebnisse der ersten sechs Bohrlöcher des Bohrprogramms 2026 am Soo Copper Project in Ontario bekannt. Die Ergebnisse zeigen die Ausdehnung und Kontinuität des Kupfersystems bei MEPS , erweitern den Fußabdruck der Kupfermineralisierung und bestätigen einen kupferführenden, multiphasen Porphyr stock entlang eines 1,4 km langen Korridors.

Zudem wurde eine neue höhergradige Molybdänzone in der Tiefe identifiziert. Die Bohrungen haben über 12.000 Meter in 22 Löchern im Jahr 2026 absolviert. CEO Mathew Wilson betont, dass das Unternehmen mit VRIFY eine interaktive 3D-Visualisierung anbietet, um Investoren und Stakeholder einzubeziehen. Das Unternehmen testet neue Gebiete während es das bekannte MEPS-Gebiet erweitert.

Jeremy Niemi, SVP Exploration, bestätigt, dass ein sehr großes Porphyr-Kupfer-Molybdän-System vorhanden ist, das an der Oberfläche gut erhalten ist und schnell wachsen wird. SC-26-01 und SC-26-02, etwa 1 km östlich von MEPS, haben in Tiefen über 600 m einen granitischen Porphyrstock mit kupfer- und molybdänführender Mineralisierung durchteuft. Das System bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens offen. Weitere Bohrungen sind bereits niedergebracht worden





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