Über 90 Gebote trieben den Preis für das Fundstück in die Höhe. Wo das Kultschild nun landet, bleibt spannend.

2024 wurde ein Haltestellenschild von der „Sternschanze“ in Hammerbrook gefunden. Nun wurde es für eine erstaunliche Summe versteigert. Das vom Hamburger Fundbüro in einer Onlineauktion angebotene Haltestellenschild „Sternschanze” ist für 7600 Euro versteigert worden.

Mehr als 90 Gebote waren bis Donnerstagabend abgegeben worden. Dabei hatten sich zum Schluss einige Interessenten einen kleinen Bieterwettstreit geliefert, wie aus der Gebotshistorie der Auktion hervorgeht. Das Zentrale Fundbüro Hamburg hatte das originale Schild vor zweieinhalb Wochen auf der Plattform Zoll-Auktion online gestellt.

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«Das hier angebotene Schild ist leicht mit Staub besetzt, besteht aus Holz und Metall», steht in der Auktionsbeschreibung. Es ist 1,75 Meter lang und 50 Zentimeter hoch.