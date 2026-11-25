Wer sein Haus saniert, kann die Kosten von der Steuer absetzen. Doch ein Beschluss des Bundestags könnte für Eigentümer bald teuer werden.

Wer sein Haus saniert, kann die Kosten von der Steuer absetzen. Doch ein Beschluss des Bundestags könnte für Eigentümer bald teuer werden. Wer im kommenden Jahr sein Haus sanieren lassen will, muss sich unter Umständen darauf einstellen, unterm Strich mehr zu zahlen als geplant.

Denn die Koalition hat beschlossen, dass energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst genutztem Wohneigentum künftig in geringerem Umfang von der Steuer absetzbar sein sollen als bis jetzt. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Bisher galt: Wer seine Wände oder sein Dach dämmt, die Fenster wechselt oder über andere Sanierungsmaßnahmen die Energieeffizienz seines Hauses verbessert, kann bis zu 20 Prozent der Kosten von der Steuer absetzen, gestaffelt über drei Jahre.

Maximal 40.000 Euro können so im Moment geltend gemacht werden.beschlossen wurde, soll das jetzt weniger werden: Absetzbar sind danach ab 1. Januar 2027 nur noch 15 Prozent der Kosten, oder maximal 30.000 Euro. Je nach Kosten der Sanierung und der individuellen Steuerlast kann das vierstellige Unterschiede bei der Steuererleichterung bedeuten. Die steuerliche Förderung ist eine Alternative zur Förderung über die KfW oder Bafa, bei denen direkte Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen beantragt werden können.

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Die Koalition begründet die Änderung mit einer Anpassung an die Basisförderung im Programm Bundesförderung für effiziente Gebäude . Auch diese sei 2022 von 20 auf 15 Prozent abgesenkt worden, heißt es im Gesetz, jetzt gehe es um einen „Gleichlauf der steuerrechtlichen Förderung“. Die Die energetische Sanierung bleibe aber „ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz und die Senkung der Energiekosten“, sagt Parsa Marvi,-Finanzpolitiker Sascha Müller.

Er kritisiert die steuerliche Förderung grundsätzlich als kompliziert und nur für jene mit sehr hohen Einkommen interessant.

„Transparent wäre dagegen, wenn die Förderung konsequent über die KfW vergeben würde“, sagt Müller. Die betroffene Branche zeigt sich über die Änderung empört – auch weil es darüber nach ihrer Ansicht keine ausreichende öffentliche Diskussion gegeben hat.

„Die Kürzung kam am Tag vor der Schlussabstimmung per Änderungsantrag ins Gesetz, ohne Anhörung und ohne Debatte“, sagt Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle, unserer Redaktion. „Eine Entscheidung, die Millionen Eigentümer betrifft, sollte man nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion treffen. “Mit der Kürzung spare der Staat zudem keinen Cent, argumentiert er: Jede Sanierung bringe Aufträge für das Handwerk vor Ort und damit Steuern und Sozialabgaben. „Wer Sanierungen ausbremst, bremst auch diese Einnahmen.

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