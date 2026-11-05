Steuerbetrug: Metallunternehmer Thomas K. vor Gericht wegen 12,5 Millionen Euro

Thomas K. wird wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung und Steuerbetrug in Höhe von 12,5 Millionen Euro angeklagt. Ein kleiner Fehler auf einer Rechnung führte zur Aufdeckung.

Thomas K., der Geschäftsführer eines Metallgroßhandel s, muss sich seit Mittwoch im Gerichtssaal verantworten. Ihm werden gigantischer Steuerbetrug in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro sowie gewerbsmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen. Der 63-Jährige sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft, da das Gericht bei dieser hohen Schadenssumme von akuter Fluchtgefahr ausgeht.

Der mechanismus der mehrjährigen Täuschung

Das Gericht hat die Anklageschrift in einem einstündigen Verfahren von 137 Minuten vorgelesen. Dabei wurde jede einzelne Rechnung aufgezählt, die Thomas K. zwischen 2018 und März 2026 eingereicht haben soll. Er habe mit gefälschten Rechnungen und Kontoauszügen Geschäftsaktivitäten vorgetäuscht, die in der Realität nie stattgefunden hatten. Über seine Umsatzsteuervoranmeldungen hat er so immer wieder hohe Erstattungsbeträge vom Fiskus verlangt.

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Der Höhepunkt dieses Betrugs ereignete sich im Januar 2025. In jenem Monat erlangte Thomas K. vom Finanzamt eine Auszahlung von rund 580.000 Euro. Als er am 4. März 2026 festgenommen wurde, hatte er gerade seine nächste Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht und dabei eine weitere Auszahlung in Höhe von 295.000 Euro erwartet. Die Verteidiger haben angekündigt, dass der Unternehmer am Freitag vor Gericht aussagen wird.

Durch winzigen Schreibfehler aufgeflogen

Die Aufdeckung des Betrugs verdankt sich einem fast unmerklichen Detail, das über Jahre hinweg unbemerkt blieb. Eine Mitarbeiterin des Finanzamts fiel bei einer Sonderprüfung auf einer Rechnung einer Bremer Firma stutzig. Deren Zusammenarbeit mit Thomas K. wurde intensiv geführt, doch ganz unten auf dem Dokument war der Firmensitz falsch geschrieben.

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Der Straßenname des angeblichen Sitzes war fehlerhaft angegeben. Dieser Fehler scheint schon seit Jahren in den Dokumenten enthalten gewesen zu sein. Erst dieser winzige Rechtschreibfehler führte dazu, dass die Beamten genauer hinsahen und den gesamten Komplex der gefälschten Dokumente aufdeckten. Der Betrug war somit durch einen simplen Tippfehler aufgedeckt worden, der jahrelang nicht aufgefallen war.

Gerichtssaal: Familie und Geliebte im Fokus

Im Saal erwarteten Thomas K. zunächst seine Ehefrau Klara Anna K., die 62 Jahre alt ist, sowie seine beiden Söhne im Alter von 32 und 36 Jahren. Direkt hinter ihm saß seine mutmaßliche Geliebte Katrin W., die 51-jährige Magdeburgerin. Ihre Position im Verfahren ist besonders, da sie als sogenannte Einziehungsbeteiligte gilt. Das bedeutet, dass das Geld, das sie von Thomas K. erhalten haben soll, in dem Verfahren eine entscheidende Rolle spielt.

Die Hamburger Familie hielt Abstand zur Magdeburgerin. Eine zweite mutmaßliche Geliebte Thomas K.s hatte sich für den Prozesstermin krankgemeldet und lässt sich stattdessen durch einen Anwalt vertreten. Sollten Thomas K. und die anderen Beteiligten verurteilt werden, müssen sie damit rechnen, dass auch sie ihren Anteil an den unrechtmäßig erlangten Geldern zurückerstatten müssen. Es wird vermutet, dass Thomas K. mit dem Geld nicht nur seine Familie großzügig versorgt, sondern auch seine Geliebten verwöhnt hat.