Steuereinfachung in Deutschland: Abschaffung von Steuerklasse III und V

Bundesfinanzminister Robert Klingbeil plant die Abschaffung der Steuerklassen III und V. Ziel ist die Förderung von Gleichstellung und mehr Anreizen für die Arbeitsmarktteilnahme von Frauen durch eine gerechtere Verteilung der Lohnsteuer.

Bundesfinanzminister Robert Klingbeil arbeitet aktuell an einem umfassenden Paket steuerpolitischer Maßnahmen, dessen Kernstück die Streichung der in Deutschland bei Ehepaaren besonders populären Lohnsteuer klassen III und V darstellt. Dieser Schritt ist seit Langem als überfälliger Bestandteil der steuerlichen Modernisierung diskutiert worden und zielt darauf ab, bestehende Ungleichheiten im deutschen Steuerrecht abzubauen. Die geplante Reform soll nicht nur eine technische Anpassung darstellen, sondern verfolgt das klare Ziel, die finanziellen Rahmenbedingungen für Erwerbstätige grundlegend zu ändern und strukturelle Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt zu reduzieren.

Abolition der Steuerklassen als Reformansatz

Die konkrete Umsetzung der Abschaffung sieht vor, dass die bisherige Option zur Wahl dieser speziellen Steuerklassen entfällt. Stattdessen würden die etwa 2,1 Millionen Ehepaare in Deutschland, die aktuell von dieser Regelung profitieren, automatisch in das sogenannte Faktorverfahren überführt. Dieses mathematische Modell verteilt die Steuervergütung anders auf die Partner, wobei die monatlichen Abzüge auf den Lohnzetteln neu berechnet werden. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass das gesamte Steueraufkommen für die betroffenen Paare sich nicht erhöht; es findet lediglich eine Neuausrichtung der monatlichen Zahlungsströme zwischen den Ehepartnern statt.

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Durch diese Umstellung ändert sich die Liquidität im Alltag der betroffenen Familien grundlegend. Während Männer in den meisten Fällen zuvor von der günstigeren Klasse III profitierten und monatlich weniger Steuern abgeführt sahen, würde sich diese Last auf beide Partner umverteilen. In der Regel würden Frauen nach der Abschaffung zunächst mehr Geld auf ihrem Konto haben, da die hohe Steuerlast der Klasse V entfällt. Dies dient als direkter Mechanismus, um die finanzielle Abhängigkeit zu verringern und Anreize für eine eigenständige Erwerbsbeteiligung zu setzen.

Kritik der Union und politische Widerstände

Trotz der wirtschaftspolitischen Argumentation stößt der Entwurf von Bundesfinanzminister Robert Klingbeil auf erheblichen Widerstand innerhalb der eigenen Koalition und besonders aus den Reihen der Opposition. Schon der Vorgänger Christian Lindner scheiterte vor zwei Jahren mit einem ähnlichen Vorhaben, was primär an der scharfen Kritik aus den Reihen der Union lag. Der aktuelle Koalitionsvertrag enthält keine expliziten Maßnahmen zur Änderung dieser Steuerklassen, was die Ambitionen von Robert Klingbeil umso überraschender macht, das Thema erneut auf die Agenda zu setzen. Dies trotz der Tatsache, dass die Union nach seinem ersten Testballon im April schnell und deutlich entgegentrat.

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Bayerns CSU-Finanzminister Markus Foracker warf Robert Klingbeil bereits im letzten Jahr ideologiegetriebene Bevormundung vor und forderte die Beibehaltung der bisherigen Wahlfreiheit für Ehepaare. Diese Kritikpunkte wurden von zahlreichen Experten als wenig überzeugend eingestuft, da sie die tatsächlichen ökonomischen Folgen der aktuellen Regelung ausblenden. Die Union stellt sich weiterhin quer, obwohl Bundesfamilienministerin Karien Prien als eine der wenigen Politikerinnen wiederholt für Reformen beim Splitting-Verfahren plädiert hat. Der Konflikt zeigt eine tiefe Spaltung innerhalb der politischen Landschaft regarding der steuerlichen Behandlung von Eheleuten.

Ungleiche Verteilung der Steuervorteile

Statistiken und Studien belegen, dass die aktuelle Steuerklassen-Konstellation strukturell Männer begünstigt und Frauen benachteiligt. Bei 57 Prozent der Paare in Deutschland sind Männer die Haupterwerber, während dies nur bei zehn Prozent der Frauen der Fall ist. Männer nutzen die Steuerklasse III, um monatlich geringere Steuerabzüge zu haben, während ihre Ehefrauen in die Steuerklasse V geleitet werden. Diese Klassenzuteilung entspricht selten den tatsächlichen Lohnverhältnissen, da Frauen systematisch weniger Lohn für die gleiche Arbeit erhalten oder häufiger in Teilzeit beschäftigt sind.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist, dass Frauen ihr Arbeitseinkommen mit der Heirat im Schnitt um 20 Prozent verringern. Durch die Kombination aus niedrigerem Gehalt und der hohen Steuerbelastung in Klasse V bleibt ihnen monatlich deutlich weniger Nettoeinkommen übrig als es ihrem Bruttogehalt entsprechen würde. Dies hat psychologische und ökonomische Konsequenzen: Der Anreiz für zusätzliche Arbeitsstunden sinkt, und Frauen werden in der Teilzeit gehalten, selbst wenn sie gerne mehr arbeiten würden. Die Abhängigkeit vom Ehepartner steigt, und die langfristigen Folgen in Form von geringeren Rentenansprüchen erhöhen das Risiko für Altersarmut signifikant.

Weitere Reformen und gesellschaftliche Folgen

Die bloße Abschaffung der Steuerklassen III und V ist nach Ansicht von Experten wie dem Deutschen Juristinnenbund und dem ifo Institut sowie dem DIW nur ein erster Schritt. Die eigentlichen gleichstellungspolitischen Anachronismen liegen weiterhin im Ehegattensplitting selbst, welches ebenfalls als steuerliches Privileg für traditionelle Rollenbilder kritisiert wird. Je größer der Gehaltsunterschied im Paar ist, desto größer ist der finanzielle Vorteil für den höher verdienenden Partner und der Nachteil für den niedriger verdienenden. Eine umfassende Reform müsste daher auch das Splitting-Ansatz hinterfragen, etwa durch ein begrenztes Realsplitting, das Paare mit großen Einkommensunterschieden stärker belastet.

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Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass diese Reformen allein das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht lösen können. Mehr Frauen in Vollzeitarbeit erfordert zudem flächendeckende, verlässliche, flexible und bezahlbare Betreuungsangebote. Ohne diesen infrastrukturellen Ausbau bleiben Steuerreformen lediglich an der Oberfläche wirksam. Die politische Debatte wird sich in den kommenden Monaten intensivieren, da Robert Klingbeil und die Finanzverwaltung prüfen müssen, wie sich die geplante Umstellung auf das Faktorverfahren praktisch umsetzen lässt, ohne die Steuerzahler übermäßig zu belasten oder die Akzeptanz in der Bevölkerung weiter zu untergraben.