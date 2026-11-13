Steuererklärung digital: Lars Klingbeil plant Abschaffung von Papier

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will die Papiersteuererklärung abschaffen. Ab 2025 sollen Arbeitnehmer und Rentner digital melden. Mehr Details zu neuen Regeln.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat umfangreiche Reformen für das deutsche Steuersystem angekündigt, die das Meldewesen grundlegend verändern sollen. Im Zentrum dieser Pläne steht die verpflichtende digitale Einreichung der Steuererklärung für alle Bürgergruppen. Derzeit gilt diese Pflicht vorwiegend für Selbstständige, soll aber in Zukunft auf Arbeitnehmer und Rentner ausgeweitet werden. Damit wird die bisherige Papierform vollständig abgeschafft, was Millionen von Steuerzahlern direkt betreffen wird.

Die Initiative zur Digitalisierung wurde zuerst vom Wirtschaftsmagazin "Handelsblatt" detailliert berichtet. Lars Klingbeil strebt damit an, den administrativen Aufwand für die Finanzämter zu reduzieren und die Prozesse effizienter zu gestalten. Durch den Wegfall des Papiers soll die Bearbeitungszeit verkürzt und die Fehleranfälligkeit bei der Dateneingabe gesenkt werden. Dieser Schritt markiert eine Wende in der langjährigen Praxis der deutschen Steuerverwaltung.

Also read Made in Berlin: Mit diesen sechs Tricks hat Lars Klingbeil das Haushaltsloch gestopft

Umfangreiche Digitalisierung aller Steuerpflichtigen

Bislang wurden für das Veranlagungsjahr 2025 rund 15,7 Millionen Steuererklärungen elektronisch eingereicht. Gleichzeitig gab es noch 4,6 Millionen klassische Einreichungen auf Papier, wie aus dem Gesetzentwurf hervorgeht. Diese Zahlen verdeutlichen das enorme Ausmaß der betroffenen Bevölkerung. Das Bundesfinanzministerium rechnet damit, dass der digitale Anteil an allen abgegebenen Erklärungen in naher Zukunft auf 95 Prozent aller Fälle ansteigen wird.

Die hohe Quote digitaler Meldungen macht den weiteren Fortbestand der Papierform zunehmend unnötig. Die geplante Abschaffung des Papiers folgt daher der logischen Konsequenz aus der aktuellen Entwicklung. Arbeitnehmer und Rentner, die bisher noch auf die analoge Variante zurückgreifen konnten, werden in den kommenden Jahren gezwungen sein, auf digitale Plattformen umzusteigen. Dies erfordert von der Bevölkerung eine höhere Affinität zur Digitalisierung.

Advertisement

Anhebung der Freibeträge für Nebeneinkünfte

Neben der reinen Digitalisierung sind auch Änderungen bei den finanziellen Grenzen für die Meldepflicht geplant. Geld verdient aus Nebenjobs soll künftig erst ab einem Betrag von mehr als 800 Euro im Jahr eine Steuererklärung erforderlich machen. Die aktuelle Grenze liegt bei 410 Euro pro Jahr. Diese deutliche Anhebung entlastet zahlreiche geringfügig Beschäftigte von der Pflicht zur Abgabe einer Erklärung.

Diese Änderung zielt darauf ab, den bürokratischen Aufwand für Bürger mit kleinen Zusatzverdiensten signifikant zu verringern. Viele Menschen, die neben einem Hauptjob oder der Rente geringfügig verdienen, waren bisher dazu verpflichtet, sich um ihre Steuerklärung zu kümmern. Die neue Schwelle von 800 Euro soll viele von dieser Pflicht befreien und die Lebensführung erleichtern. Die SPD führt dies als Teil der Entlastung mittlerer Einkommen an.

Neue Regeln für Abfindungen nach Jobverlust

Weitere Neuerungen betreffen den Umgang mit Abfindungen nach einem Arbeitsverlust. Abfindungen von bis zu 5000 Euro könnten unter bestimmten Voraussetzungen künftig steuerfrei bleiben. Dies dient dazu, Arbeitnehmer nach einem Jobverlust schneller wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Bedingung für diese Steuerbefreiung ist, dass schnell wieder eine neue Stelle angenommen wird.

Diese Regelung soll Anreize schaffen, möglichst rasch wieder erwerbstätig zu werden, ohne dass die erste Einkommensquelle durch hohe Steuern überlastet wird. Die Kombination aus steuerfreier Abfindung und der Pflicht zur schnellen Neueinstellung fördert die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. Kritiker könnten zwar Bedenken regarding der Fairness äußern, aber das Ziel ist klar die Beschleunigung der Wiedereingliederung.

Advertisement

Strategische Ziele der Finanzreform

Die Gesamtreform von Lars Klingbeil verfolgt das strategische Ziel, die Modernisierung der deutschen Steuerverwaltung voranzutreiben. Durch die Eliminierung des Papiers und die Anpassung der Freibeträge wird die Bürokratie für Millionen Bürger reduziert. Die Zahlen von 15,7 Millionen digitalen gegenüber 4,6 Millionen Papiermeldungen zeigen, dass der Wandel bereits im Gange ist.

Die geplante Anpassung der Grenzen und die Digitalisierung sind Schritte hin zu einem schlankeren Staat. Die Regierung setzt auf Technologie, um die Effizienz zu steigern und die Akzeptanz der Steuerzahler zu erhöhen. Mit diesen Maßnahmen wird das Finanzministerium einen der größten Umwälzungen im Steuerrecht der letzten Jahrzehnte initiieren, die alle Altersgruppen und Berufsgruppen betrifft.