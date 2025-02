Steuererleichterungen bei der Bundestagswahl: Wer profitiert am meisten?

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist angespannt. Viele Bürgerinnen und Bürger hoffen auf finanzielle Entlastung. Alle Parteien versprechen daher Steuererleichterungen. Doch wer profitiert davon am meisten? Eine Analyse des ZEW zeigt: Während SPD, Grünen, Linke und BSW vor allem Geringverdiener entlasten wollen, planen FDP, CDU/CSU und AfD die stärksten Entlastungen für Besserverdiener.

Die Konjunktur lahmt, die Inflation hat viele Preise auf Rekordniveau getrieben: Die Wirtschaft steht bei der Bundestag swahl stark im Fokus. Viele Bürgerinnen und Bürger hoffen auf finanzielle Entlastung. Alle Parteien versprechen daher Steuererleichterungen . Wen sie wie stark entlaste, ist sehr unterschiedlich. Die aktuelle Lage in Deutschland ist für viele wirtschaftlich hart: Die hohen Inflationsraten der vergangenen Jahre haben sich aufsummiert.

Die höheren Preise sind im Alltag deutlich spürbar. Und die Löhne haben bisher nur teilweise nachgezogen. Gleichzeitig kommen neue Belastungen für viele Menschen dazu. Nach Angaben des Sozialverbands Deutschland haben viele Krankenkassen zum Jahreswechsel den Zusatzbeitrag erhöht. Ab März betrifft das auch Rentnerinnen und Rentner. Bei den repräsentativen Umfragen des ARD-Deutschlandtrends und auch bei der WDR-Befragung 'Deutschland, wo brennt's?' ist die wirtschaftliche Entwicklung neben der Migration eines der drängendsten Themen. Am 23. Februar 2025 spielen also die Wirtschafts-Pläne der Parteien eine wichtige Rolle. Wählerinnen und Wähler können bei ihrer Entscheidung, wo sie ihre Kreuze setzen, gemeinwohlorientiert vorgehen und eine Partei wählen, die für sozialen Ausgleich steht – auch wenn sie selbst gar nicht davon profitieren. Oder sie gehen nach dem eigenen Geldbeutel und fragen sich, welche Partei sie persönlich am stärksten entlastet. Wir zeigen in diesem Artikel anhand von konkreten Fallbeispielen und Grafiken, was die Parteien Wählern versprechen. Grundlage dafür sind insbesondere die Berechnungen des Volkswirts Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sowie Analysen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Das ZEW mit Sitz in Mannheim zählt als Leibniz-Institut zu den großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland. Der Präsident des Instituts, Achim Wambach, war von 2016 bis 2022 der Vorsitzende der Monopolkommission in Deutschland und ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Sie haben sich geplante steuerliche Maßnahmen, aber auch zum Beispiel vorgeschlagene Änderungen beim Bürgergeld angeschaut. Sie kommen zu dem Schluss: Während SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Linke und BSW vor allem Geringverdiener entlasten wollen, planen FDP, CDU/CSU und AfD die stärksten Entlastungen für Besserverdiener. Die Ökonomen haben das an einem konkreten Fallbeispiel durchgerechnet: einem Alleinverdiener-Ehepaar mit zwei Kindern und einem Bruttojahreseinkommen von 40.000 Euro. Würden die Wahlprogramme von SPD, Grünen, Linken, BSW oder Union umgesetzt, würde diese Familie finanziell besser dastehen, schreiben sie. Die höchsten Entlastungen verspreche die Linke: 6.150 Euro pro Jahr. Die Union plane eine Entlastung von immerhin noch 300 Euro. Würde dagegen das Wahlprogramm der FDP umgesetzt, hätte die Familie der Schätzung zufolge gut 1.500 Euro weniger pro Jahr zur Verfügung. Das liege nicht an den Steuerplänen der FDP, sondern den Reformvorschlägen beim Bürgergeld, schreibt das ZEW. Die FDP will unter anderem den monatlichen Regelsatz für Bürgergeld-Bezieher senken. Durch das AfD-Wahlprogramm würde das Jahreseinkommen der Familie den Berechnungen der Autoren nach theoretisch um knapp 450 Euro sinken. ' Bei der AfD ergibt sich das aus einer komplizierten Interaktion aus Steuererleichterungen und den Anrechnungsregeln beim Wohngeld ', schreiben sie. Sie weisen allerdings auch darauf hin: Bei einer tatsächlichen Umsetzung der Parteipläne würden diese Schlechterstellungen vermutlich vermieden. Die Analyse zeigt außerdem: Hätte die gleiche Familie ein Bruttojahreseinkommen von 60.000 Euro, verändert sich das Bild. Dann böten AfD und FDP deutlich höhere Entlastungen als die anderen Parteien, mit Ausnahme der Linken. Mit 60.000 Euro Bruttojahreseinkommen zählt man in Deutschland allerdings auch schon zu den Besserverdienern. Das Bruttomediangehalt in Deutschland, also der Betrag, bei dem genau die Hälfte der Menschen mehr und die andere Hälfte weniger verdienen, lag laut dem 'Gehaltsreport 2025' des Jobportals Stepstone im vergangenen Jahr bei etwa 45.800 Euro. Die Bundesagentur für Arbeit kommt für 2023 auf einen ähnlichen Wert. Sie schreibt, dass das mittlere Bruttoentgelt von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten 2023 bei 3.796 Euro pro Monat lag. Aufs Jahr hochgerechnet macht das gut 45.000 Euro. Die stärksten Entlastungen versprechen Union, FDP und AfD der ZEW-Analyse zufolge für noch höhere Einkommen. Danach würde ein Alleinverdiener-Paar mit zwei Kindern und einem Brutto-Jahreseinkommen von 180.000 Euro von der AfD um rund 19.000 Euro entlastet, von der FDP um knapp 12.000 Euro, von der Union um etwa halb so viel. Wie die Parteien diese Entlastungen erreichen wollen, zeigt ein Blick in die Wahlprogramme. Zu aufwändig





