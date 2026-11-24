Maximieren Sie Ihre Steuerersparnis vor Silvester. Nutzen Sie die 20-Prozent-Regel für Handwerker, Werbungskosten und den Sparerpauschbetrag noch im laufenden Jahr.

Steuerzahler haben in den verbleibenden Wochen des Jahres die letzte Chance, ihre Steuerschuld für das aktuelle Wirtschaftsjahr effektiv zu optimieren. Durch gezielte Maßnahmen können Abgaben an das Finanzamt reduziert werden, solange die entsprechenden Rechnungen noch vor Ablauf des Jahres gestellt und bezahlt wurden. Es ist ratsam, ohnehin anstehende Investitionen oder Reparaturen zu nutzen, um von den geltenden Freibeträgen und Prozentsätzen Gebrauch zu machen. Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Hebel dar, um die finanzielle Belastung durch Steuern gezielt zu minimieren und gleichzeitig die eigenen Lebensbedingungen zu verbessern.

Handwerkerkosten und Haushaltsnahe Dienstleistungen

Steuerzahler können 20 Prozent der Handwerkerkosten für Erneuerungen oder Reparaturen im Haushalt von der Steuer absetzen, wobei ein Höchstbetrag von 6000 Euro pro Jahr gilt. Daraus resultiert eine maximale Steuerermäßigung von 1200 Euro aus den reinen Arbeitskosten. Sollte diese Obergrenze noch nicht erreicht sein, kann es sich lohnen, weitere Arbeiten in Auftrag zu geben, da die Bundesregierung den Prozentsatz ab 2027 auf 15 Prozent senken will. In diesem Fall ließen sich nur noch 900 Euro steuerlich geltend machen, was den aktuellen Zeitpunkt für Investitionen attraktiver macht.

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Entscheidend für die Steuerbegünstigung ist nicht der Zeitpunkt der Ausführung der Arbeiten, sondern dass die entsprechende Rechnung in diesem Jahr erstellt und beglichen wird. Allerdings lassen sich nur die Arbeitskosten und die Kosten für die An- und Abfahrt des Personals geltend machen, da Materialkosten ausgeschlossen sind. Daher müssen verschiedene Positionen in der Rechnung gesondert ausgewiesen werden, da Schätzungen das Finanzamt nicht anerkennt. Die Begleichung der Rechnungen muss außerdem per Banküberweisung oder EC-Kartenzahlung erfolgen, wobei Barzahlungen vom Fiskus nicht akzeptiert werden.

Ähnliche Regeln gelten für haushaltsnahe Dienstleistungen wie die Kosten für ein Au-pair-Mädchen, eine Pflegekraft oder einen Gärtner. Hierbei können 20 Prozent von bis zu 4000 Euro pro Jahr, also maximal 800 Euro, als steuermindernd gegenüber dem Fiskus angegeben werden. Die Dienstleistungen müssen im oder in der Nähe des Haushalts erbracht werden, was auch den Winterdienst einschließt. Auch hier setzt das Finanzamt eine Zahlung per Banküberweisung oder EC-Karte voraus, um die Absetzbarkeit zu gewährleisten und die Transparenz der Ausgabe zu sichern.

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Kinderbetreuung und Werbungskosten absetzen

Eltern können 80 Prozent der Kosten für den Babysitter, die Tagesmutter oder die Kita von der Steuer absetzen, solange die Kinder nicht älter als 14 Jahre sind. Es gilt ein Höchstbetrag von 4800 Euro pro Jahr, woraus sich maximal 3840 Euro für die Kinderbetreuung steuerlich absetzen lassen. Wenn dieser Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpft ist, kann es sinnvoll sein, den Babysitter noch einmal zu bestellen, um beispielsweise gemeinsam Essen zu gehen und somit die maximal mögliche Ersparnis zu realisieren.

Als Klassiker gilt die Pauschalabsetzung von Werbungskosten, bei der Angestellte jedes Jahr 1230 Euro pauschal von ihrem zu versteuernden Einkommen abziehen können. Zu den Werbungskosten zählen beispielsweise Büromöbel, technische Geräte oder die Entfernungspauschale. Wenn sich die Werbungskosten im laufenden Jahr bereits auf annähernd 1230 Euro summieren, lohnt es sich, ohnehin geplante Investitionen noch bis Silvester zu tätigen. Wichtig ist dabei, dass die Waren noch in diesem Jahr bezahlt und geliefert werden, da eine reine Bestellung nicht ausreicht.

Computer, Laptops oder Software können in unbegrenzter Höhe abgesetzt werden, während bei sogenannten geringwertigen Gütern wie einem Schreibtisch oder Bürostuhl eine Obergrenze von brutto 952 Euro gilt. Teurere Güter müssen über mehrere Jahre abgeschrieben werden, wobei die entsprechenden Zeiträume den AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums zu entnehmen sind. Diese Differenzierung ist wichtig, um die korrekte Bilanzierung und die steuerliche Verwertbarkeit der Anschaffungen im aktuellen Wirtschaftsjahr sicherzustellen.

Investitionen und Firmendienstwagen optimieren

Bei Zinsen, Dividenden und realisierten Kursgewinnen aus Wertpapieren sind Beträge bis zu einem Betrag von 1000 Euro pro Jahr von der Steuer ausgenommen. Ab einem Betrag von 1000 Euro gilt die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent, was Anleger vor dem Jahresende zum Nachdenken bringt. Anleger sollten daher berechnen, ob sie den Sparerpauschbetrag bereits in voller Höhe ausgeschöpft haben. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es sich lohnen, mögliche Kursgewinne von Aktien oder Fonds noch in diesem Jahr zu realisieren, um sie steuerfrei zu vereinnahmen.

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Nicht genutzte Beträge können nicht ins nächste Jahr übertragen werden, weshalb eine rechtzeitige Realisierung notwendig ist. Realisierte Gewinne können bereits am Folgetag wieder investiert werden, was die Flexibilität der Anlagestrategie erhöht. Um den Steuerpauschbetrag zu nutzen, muss der Anleger zuvor bei der entsprechenden Bank einen Freistellungsauftrag erteilen, damit die Bank die steuerliche Behandlung korrekt anwenden kann. Ohne diesen Auftrag wird automatisch die Abgeltungssteuer einbehalten, was die Steuerersparnis zunichtemachen würde.

Arbeitnehmer, die ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Auto auch privat nutzen, müssen diesen geldwerten Vorteil versteuern. Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gilt ein Steuersatz von einem Prozent des Neupreises pro Monat. Kostet ein Neuwagen beispielsweise 50.000 Euro, erhöht sich das zu versteuernde Einkommen um 500 Euro pro Monat. Bei Hybriden sind es 0,5 Prozent und bei reinen Elektroautos 0,25 Prozent, was Elektrofahrzeuge finanziell deutlich attraktiver macht. Alternativ können Steuerzahler auch ein Fahrtenbuch führen, das jedoch strenge Anforderungen erfüllt, um die private und dienstliche Nutzung lückenlos zu dokumentieren.