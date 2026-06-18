Steuerfahnder beschlagnahmen Luxusautos in Viernheim

Steuerfahnder haben im hessischen Viernheim mehrere Luxusfahrzeuge aus Lagerhallen sichergestellt. Die etwa eine Million Euro werten Autos wurden mit Siegeln versehen und abtransportiert, um offene Steuerschulden zu sichern.

In einer spektakulären Aktion haben Steuerfahnder am Mittwochmorgen im Gewerbegebiet von Viernheim in Hessen eine Reihe von Luxusfahrzeugen aus zwei Lagerhallen sichergestellt. Gegen 10 Uhr traf die Kolonne der Finanzbeamten in der Gottlieb-Daimler-Straße ein, wo mehrere Beamte im Nieselregen mit der Durchsuchung begannen.

Kurz darauf kamen Abschleppfahrzeuge, um die wertvollen Karossen abzutransportieren. Jedes Fahrzeug wurde mit einem offiziellen Siegel der Oberfinanzdirektion Frankfurt versehen, das an der Windschutzscheibe angebracht wurde, um zu kennzeichnen, dass die Autos nicht mehr bewegt werden dürfen. Der Besitzer musste diesen bitteren Moment miterleben, wenngleich die Eigentumsverhältnisse zunächst unklar blieben. Die Sicherstellung dient der Absicherung offener Forderungen, da Steuerschulden zu drastischen Maßnahmen wie der Pfändung von Vermögenswerten führen können.

Luxusautos mit hohem Marktwert sind häufig davon betroffen. Die Aktion verlief ohne Zwischenfälle oder Widerstand, sodass die Beamten ihre Arbeit zügig erledigen konnten. Nach und nach wurden die Fahrzeuge vom Hof transportiert. Der Gesamtwert der teilweise in schlechtem Zustand befindlichen Autos wird auf etwa eine Million Euro geschätzt, wobei einzelne Fahrzeuge je nach Ausstattung bis zu 390.000 Euro wert sein können





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