Steuerklassen III und V: Bundesfinanzministerium plant automatisiertes Faktorverfahren

Das Bundesfinanzministerium plant, Steuerklassen III und V für Ehepaare in ein automatisiertes Faktorverfahren zu überführen.

Das Bundesfinanzministerium unter Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant eine grundlegende Änderung bei der Besteuerung von Ehepaaren. Wie aus einem Papier hervorgeht, das dem Handelsblatt vorliegt, sollen die bei Ehepaaren beliebten Steuerklassen III und V in das automatisierte Faktorverfahren überführt werden.

Künftig soll die Besteuerung automatisch erfolgen, abhängig von der Einkommensverteilung der Ehepartner. Klingbeil hatte einen solchen Vorstoß bereits im April ins Gespräch gebracht. Das Bundesfinanzministerium will den Vorschlag nun zunächst in den Gesetzentwurf zu den Steuervereinfachungen aufnehmen.

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Wie das automatisierte Faktorverfahren funktioniert

Das automatisierte Faktorverfahren verteilt die Lohnsteuer auf den jeweiligen Anteil am Gesamteinkommen der Ehepartner. Dieses Verfahren gibt es schon heute als Alternative für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften, die ihr Einkommen nicht nach der Steuerklassenkombination III und V besteuern lassen möchten.

Bislang können Ehepartner und Lebenspartner selbst entscheiden, ob sie beide in die Steuerklasse IV eingeordnet werden wollen, also im Faktorverfahren. Anderenfalls kann der Partner mit dem höheren Einkommen der Steuerklasse III zugeordnet werden, der andere Partner der Steuerklasse V.

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Warum die Steuerklassen III und V im Fokus stehen

Die Steuerklassen III und V sind bei Ehepaaren beliebt, weil in der Steuerklasse III die monatlichen Steuerabzüge geringer ausfallen als in der Steuerklasse V. Genau diese Kombination soll nach dem Willen des Bundesfinanzministeriums in das automatisierte Verfahren überführt werden.

Das Bundesfinanzministerium begründet die mögliche Reform in dem Papier mit einem Gerechtigkeitsgedanken. Als Hintergrund verweist das Ministerium darauf, dass in vielen Familien Frauen weniger verdienen als ihre Partner. Die Reform soll die Steuerlast damit stärker an der tatsächlichen Einkommensverteilung innerhalb der Ehe ausrichten.

Zeitplan des Herbstpakets und nächste Schritte

Die Maßnahmen laufen unter dem Schlagwort Herbstpaket und sollen möglichst noch in diesem Jahr beschlossen werden. Diesen Zeitplan nennt das Handelsblatt auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen.

Die Änderung betrifft Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften, die bisher zwischen den Steuerklassen III und V oder dem Faktorverfahren wählen. Künftig würde die Besteuerung nicht mehr über die Wahl der Steuerklassen gesteuert, sondern automatisch an der Einkommensverteilung ausgerichtet.

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Ob und in welcher Form der Gesetzentwurf zu den Steuervereinfachungen im Bundestag beschlossen wird, geht aus dem vorliegenden Papier nicht hervor. Entscheidend ist zunächst, wie das Bundesfinanzministerium den Vorschlag in den Entwurf aufnimmt.