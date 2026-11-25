Effektive Steuersenkungen bis Silvester: Handwerker, Werbungskosten und Sparerpauschbetrag optimieren. Faktenbasierte Anleitung für Steuerzahler zur Minimierung der Abgaben.

Steuerzahler in Deutschland haben bis zum Jahresende eine entscheidende Möglichkeit, ihre Steuerlast im laufenden Wirtschaftsjahr signifikant zu reduzieren. Das Bundesfinanzministerium erlaubt spezifische Abzüge bei verschiedenen Ausgabenkategorien, die nur unter strikter Einhaltung bestimmter Bedingungen anerkannt werden. Wer die Fristen versäumt, verzichtet unwiderruflich auf wertvolle finanzielle Erleichterungen für das aktuelle Kalenderjahr.

Handwerkerrechnung bis Silvester begleichen

Steuerzahler können 20 Prozent der Handwerkerkosten für Erneuerungen oder Reparaturen im Haushalt von der Steuer absetzen. Dies gilt allerdings nur bis zu einem Höchstbetrag von 6000 Euro pro Jahr. Somit lassen sich 1200 Euro der Arbeitskosten steuerlich geltend machen. Wenn diese Grenze noch nicht erreicht ist, kann es sich lohnen, noch schnell eine Arbeit in Auftrag zu geben. Das sollte noch in diesem Jahr geschehen. Denn ab 2027 will die Bundesregierung den Prozentsatz auf 15 Prozent senken. Dann ließen sich nur noch 900 Euro steuerlich absetzen. Es ist also sinnvoll, Maßnahmen, die demnächst ohnehin anstehen, noch in diesem Jahr zu beauftragen. Entscheidend ist dabei nicht, ob die Arbeiten noch in diesem Jahr ausgeführt werden, sondern dass die entsprechende Rechnung in diesem Jahr gestellt und bezahlt wird.

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Es lassen sich allerdings nur die Arbeitskosten und die Kosten für die An- und Abfahrt geltend machen. Kosten für Material können nicht steuerlich geltend gemacht werden. Daher müssen die verschiedenen Positionen in der Rechnung gesondert ausgewiesen werden. Schätzungen erkennt das Finanzamt nicht an. Die Begleichung der Rechnungen muss außerdem per Banküberweisung oder EC-Kartenzahlung erfolgen. Barzahlungen lässt der Fiskus nicht gelten.

Au-pair, Pflege und Winterdienst absetzen

Ähnlich verhält es sich bei haushaltsnahen Dienstleistungen. Hierbei können die Kosten für ein Au-pair-Mädchen, eine Pflegekraft oder einen Gärtner steuerlich geltend gemacht werden. Es können 20 Prozent von bis zu 4000 Euro pro Jahr, also maximal 800 Euro, gegenüber dem Fiskus als steuermindernd geltend gemacht werden. Die Dienstleistungen müssen im oder in der Nähe des Haushalts erbracht werden. Dazu gehört auch der Winterdienst. Auch hier setzt das Finanzamt eine Zahlung per Banküberweisung oder EC-Karte voraus.

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Eltern können 80 Prozent der Kosten für den Babysitter, die Tagesmutter oder die Kita von der Steuer absetzen. Allerdings dürfen die Kinder nicht älter als 14 Jahre sein. Außerdem gilt ein Höchstbetrag von 4800 Euro pro Jahr. Somit können bis zu 3840 Euro für die Kinderbetreuung steuerlich geltend gemacht werden. Wenn dieser Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpft ist, kann es sinnvoll sein, den Babysitter noch einmal zu bestellen, um beispielsweise gemeinsam nett zu essen.

Werbungskosten und Büromaterial maximieren

Hierbei handelt es sich um einen Klassiker. Angestellte können jedes Jahr 1230 Euro pauschal von ihrem zu versteuernden Einkommen abziehen. Diese Summe wird als Werbungskostenpauschale bezeichnet. Zu den Werbungskosten zählen beispielsweise Büromöbel oder technische Geräte. Zu den bekanntesten Werbungskosten zählt sicherlich die Entfernungspauschale. Wenn sich die Werbungskosten im laufenden Jahr bereits auf annähernd 1230 Euro summieren, lohnt es sich, ohnehin geplante Investitionen noch bis Silvester zu tätigen. Wichtig dabei ist, dass die Waren noch in diesem Jahr bezahlt und geliefert werden. Eine reine Bestellung reicht nicht aus.

Computer, Laptops oder Software können in unbegrenzter Höhe abgesetzt werden. Bei sogenannten geringwertigen Gütern wie einem Schreibtisch oder Bürostuhl gilt hingegen eine Obergrenze von brutto 952 Euro. Teurere Güter müssen über mehrere Jahre abgeschrieben werden. Die entsprechenden Zeiträume sind den AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums zu entnehmen. Diese Unterscheidung ist essenziell für die korrekte Deklaration in der Steuererklärung.

Sparerpauschbetrag und Firmenwagen nutzen

Hier geht es um Zinsen, Dividenden und realisierte Kursgewinne aus Wertpapieren. Diese sind bis zu einem Betrag von 1000 Euro pro Jahr von der Steuer ausgenommen. Ab einem Betrag von 1000 Euro gilt die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent. Anleger sollten daher vor dem Jahresende ausrechnen, ob sie den Sparerpauschbetrag bereits in voller Höhe ausgeschöpft haben. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es sich lohnen, mögliche Kursgewinne - beispielsweise von Aktien oder Fonds - noch in diesem Jahr zu realisieren, um sie steuerfrei zu vereinnahmen. Denn nicht genutzte Beträge können nicht ins nächste Jahr übertragen werden.

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Realisierte Gewinne können bereits am Folgetag wieder investiert werden. Um den Steuerpauschbetrag zu nutzen, muss der Anleger zuvor bei der entsprechenden Bank einen Freistellungsauftrag erteilen. Arbeitnehmer, die ein von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Auto auch privat nutzen, müssen diesen geldwerten Vorteil versteuern. Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gilt ein Steuersatz von einem Prozent des Neupreises. Kostet ein Neuwagen beispielsweise 50.000 Euro, erhöht sich das zu versteuernde Einkommen um 500 Euro pro Monat. Bei Hybriden sind es 0,5 Prozent und bei reinen Elektroautos 0,25 Prozent. Alternativ können Steuerzahler auch ein Fahrtenbuch führen.